非官方行动 (비공식작전)

导演：金成勋

编剧：金正延/余美贞

主演：河正宇/朱智勋

类型：剧情

上映日期：2023年8月2日

其他片名：非官方作战/非正规作战/Ransomed





剧情概要：

1987年，被派驻中东的第五年，外交官李珉俊（河正宇饰）迫切希望脱离这个战火纷飞之地而不能。一天，珉俊在电话听筒中听到另一名外交官的求救暗号，这名外交官正是20个月前在黎巴嫩失踪的同事。珉俊自告奋勇地加入这一非官方营救行动，并要求上级在事成后将自己调派至美国。然而刚刚落地黎巴嫩，珉俊就卷入了一场枪战。在枪林弹雨之间，他急忙躲进一辆出租车。意外的是，驾驶员竟是一名同胞，名叫金判修（朱智勋饰）。在危机四伏的当下，珉俊能依靠的人只有判修。认钱不认人的判修，能与珉俊并肩完成这次非官方行动吗？





相关花絮：

《非官方行动》是又一部“K-双男主大戏”。导演金成勋与两位男主角河正宇、朱智勋均非首次合作，因此默契十足。河正宇所饰演的角色兼具严肃和幽默，因此河正宇在枪战、追逃、飙车等大量动作戏份中恰到好处地“抖包袱”，让观众既能在紧张之余感到一丝轻松，又不会完全跳脱主线剧情。他收放自如的表演让导演赞不绝口。朱智勋所饰演的角色则正好相反，嬉皮中不失正经。朱智勋也对角色进行了极为精准的演绎，导演大赞“金判修这个角色是10%的金判修加90%的朱智勋”。