《小心玻璃》 – 李恩善

大巴开了上来。身穿燕尾服的门童弯下腰，迎接着客人们。

悬挂在建筑上擦玻璃的高空清洁工被安全绳吱吱呀呀地拖了上去。这里那里四处掉落着的死鸟似乎还没来得及清理。看到人们马上就要从车上下来了，保洁员和门童才急忙赤手空拳将撞得头破血流的鸟儿们捡了起来。

湖水下有什么开始动了起来，水面荡漾着，反射着金色的阳光。









在游客当中流传着一种说法，浑身湿淋淋的水怪会在深夜离开湖水，在山中四处出没。刚开始的时候，它为了证明这一点，还曾经悄悄地上过岸，但同样过了没多久便兴致全消。不过就算这样，水怪的生活也并不是完全了无生趣。因为清洁工们时常会在悬挂在安全绳上跟它打招呼。





清洁工们就好像是玻璃的一部分。他们对玻璃里发生的事情视若无睹，把擦拭玻璃外面的污渍当做世界的全部。偶尔因为看着自己在玻璃上的影子而被住客误会而抗议的话，只要转动滑轮升上去就行了。





관광객들 사이에서는 깊은 밤마다 온몸이 물에 젖은 괴물이

호수를 이탈하여 산 곳곳을 드나든다는 말도 돌아다녔다.

처음에는 그것을 증명하기 위해 슬쩍슬쩍 물 바깥으로 나가보았다.

그 역시도 오래지 않아 흥미를 잃었다.

그렇다고 해서 호수의 생활이 모두 심드렁한 것만은 아니었다.

청소부들이 시시때때로 도르래를 타고 오르내리며 괴물에게 안부를 물어왔기 때문이었다.





청소부들은 유리창의 일부나 다름없었다.

그들은 유리 안쪽의 일에 눈을 감고,

바깥쪽의 얼룩을 지우는 일만이 세상의 전부라고 여겼다.

간혹 유리창에 비친 제 모습을 바라보다가 투숙객의 항의를 받기도 했지만

도르래 줄을 타고 올라가버리면 그만이었다.









来酒店的人们完全按照利害关系行动，只专注于满足自己的欲望。在他们享受自己生活的过程中,鸟儿们在看不见的地方撞到玻璃死去，玻璃清洁工的劳动被漠视，怪物被抹去了存在。但是在作品的结尾，酒店建筑出现了裂痕。这裂痕其实是一种警示。如果人类不关心他人与世界，只是自私地生活下去，也许当时可能会感到很安逸，但如果我对他人漠不关心，也意味着他人对我也会漠不关心，我的存在也随时会被从这个社会中抹去。这样的生活真的是安全和稳定的吗？是不是应该从我做起去关注下被忽视的他人呢？这部作品通过愉快而又令人毛骨悚然的风景向人们提出了这样的问题。





大巴发出轰鸣声后退的时候，“咣”地一声撞在了酒店大门上。门上挂着的酒店招牌掉了下来，门童和导游张大了嘴，看看大巴又看看大门。





游客们离开后，清洁工们又吊在了高空。回到湖水深处的水怪伸了伸懒腰。鸟群又飞来撞在玻璃上。酒店的大门现在才开始渐渐出现了裂缝。





静静地扩散开来的裂痕覆盖了用各国语言写着的“小心玻璃”字样。裂缝向着酒店招牌的方向扩散，等正在捡拾金死鸟的保洁员和门童发现后想要把门抓住，但已经太晚了。





载着新住客的大巴开上来了。与玻璃裂开的速度相比，大巴的速度更快一些。悬挂在高空的清洁工们很快地升到建筑的顶端，湖里的水怪长出了一口气。玻璃上的裂缝向着湖水的方向迅速蔓延。





버스가 요란한 소리를 내며 후진으로 올라오다 호텔 현관문을 꽝 박았다.

문 위에 매달린 호텔의 현판이 툭 떨어졌다.

도어맨과 가이드가 입을 딱 벌리고 버스와 현판을 번갈아가며 쳐다보았다.





관광객들이 떠나자 다시 도르래를 탄 사람들이 허공에 떴다.

호수 안으로 들어가 있던 괴물이 기지개를 켰다.

새떼가 날아와 유리창에 부딪혔다.

호텔의 현관에 뒤늦게 실금이 생기기 시작했다.





조용히 문을 가른 금이 ‘유리주의’라고 쓰인 여러 나라의 말들을 뒤덮었다.

금은 호텔 현판이 있던 쪽으로도 다가갔다.

새를 줍던 청소부와 도어맨이 뒤늦게 문을 붙들어 보았지만 소용없었다.





새로운 투숙객들을 실은 버스가 올라왔다.

유리에 금이 가는 것보다 버스가 호텔로 올라오는 속도가 더 빨랐다.

허공의 청소부들이 건물 위로 솟구쳤다.

호수를 유영하던 괴물이 긴 숨을 내뿜었다.

금이 유리 호수 쪽으로 맹렬하게 번져갔다.









作者 李恩善（이은선 1985年出生于忠南保宁。）2010年发表短篇小说《红象》（ 붉은 코끼리 ） 步入文坛。