据悉，北韩生育率下滑导致学龄人口减少。今年4月，美国自由亚洲电台援引消息灵通人士的话报道说，10年前，北韩各小学新生入学人数可以组成4-5个班级，但之后逐年减少，今年仅组成了3个班级。





事实上，美国中央情报局出版的《世界概况》调查报告显示，北韩总和生育率为1.89，排名世界第126位。这虽然高于世界最低水平的韩国，但是低生育率问题也十分严峻。因此，今天的聚焦韩半岛节目里跟您谈谈北韩低生育率对策。





2021年，北韩朝鲜中央电视台报道，居住在平壤市的朴恩贞产下第10个孩子，并被授予“母性英雄”称号。为鼓励生育，北韩向多子女家庭提供诸多优惠，孩子越多，优惠也越多。在太阳节、光明星节等主要纪念日，北韩向多子女家庭提供学习用品，向生育三胞胎的父母提供药品和食品，甚至优先分配住房。一位“母性英雄”的丈夫强调，由于国家为多子女家庭提供不少优惠，养育孩子没什么压力。





其实，从20世纪80年代开始，北韩妇女就不太生孩子了。此后北韩的生育率逐年下滑。进入90年代，北韩遭遇严重粮荒和经济危机，并为克服粮荒和经济困难进行了“苦难行军”，国家粮食配给制度也随之崩溃。在这种情况下，北韩民众对养育孩子心存忧虑，即使结婚也不生孩子。正因为如此，北韩出台了“母性英雄”制度。





1953年韩战结束后到60年代末，北韩为应对人口减少问题而实施鼓励生育政策。据悉，当时的总和生育率为5.11，北韩家庭平均生育5-6个孩子，总和生育率很高。其原因在于北韩出台各类奖励政策，鼓励民众多生孩子，并借此缓解军力和劳动力短缺问题。





此外，北韩从20世纪70年代开始为利用女性劳动力而降低（此处似乎应为“提高”）了法定婚龄，并下达生育政策方针等，采取遏制生育政策。同时还积极展开鼓励民众少生的启蒙活动，推广避孕方法，甚至允许孕妇堕胎。





进入80年代后，北韩还提出了“一个好，两个多，三个没良心，四个愚蠢”的口号，努力降低生育率。90年代中期，北韩为克服严重粮荒和经济困难而进行“苦难行军”后，很多居民自发地不生孩子，导致北韩总和生育率急剧下滑。





北韩总和生育率急剧下滑的最大原因在于国家配给制度的崩溃。此前，一个家庭有5名成员，国家会配给5人吃的粮食，但是“苦难行军”后，国家停止粮食配给，民众必须设法赚钱维持生计。面对这种情况，收入不多的人不得不放弃生孩子。





免费教育和免费医疗制度发生变化，家庭经济负担比过去提升了两三倍，也是北韩总和生育率急剧下滑的主要原因。据悉，20世纪90年代北韩进行“苦难行军”后，确实有很多夫妻回避生孩子，而且不少年轻男女放弃结婚。究其原因，还是经济困难，结婚后难以维持生计。





1998年，北韩为鼓励生育而举行全国母亲大会，但是总和生育率不升反降。进入21世纪，人口减少成为了北韩十分严重的社会问题。2021年举行社会主义女性同盟大会时，北韩国务委员会委员长金正恩向大会致函称，多生育是与国家兴亡、民族盛衰息息相关的大事，并强调要为多生育子女的女性建设尊重她们、帮助她们、优待她们的社会风气和道德风尚，加强政策保障。





此外，2021年北韩对外宣传媒体《统一回声》介绍了北韩的产假制度。报道称，北韩妇女享有产前60天、产后180天，共240天的产假，且产后休假不受连续工龄限制的影响，产假期间一律发放相当于基本生活费100%的生育津贴，产前、产后都能获得补助金。报道还称，共和国妇女得益于该精准政策，在生育方面不存在任何问题；在国家和社会的特别关照下，朝鲜女性毫不羡慕别人的生活。由此看来，北韩似乎建立起了高水平的产假制度体系。





北韩上班族女性怀孕后都会申请产前和产后休假，并在此期间领取基本工资，也就是基本生活费津贴。问题是，一般上班族女性的平均基本工资为3000北韩圆，而在集市购买1公斤大米需要5000北韩圆。因此，这项制度可以说毫无效用、也毫无意义。





北韩《女性权利保障法》第50条规定，为生育三胎及以上的女性、以及儿童安排家庭医生，并免费提供优质住房、药品、食品、家庭用品等，给予特别的照顾和优待。此外，北韩还按照出生先后顺序对三胞胎进行编号。今年4月12日，北韩朝鲜中央电视台报道称，迎来了第536例三胞胎的诞生。





去年，北韩朝鲜中央电视台介绍了2012年出生、迎来10岁生日的第415例三胞胎的近况。报道说，他们在平壤产院出生，并接受了100天的看护，之后在平壤幼儿园生活了4年。三胞胎的母亲表示，孩子们得以健康成长，全托最高领导人的福。





过去20多年来，北韩鼓励多生育，并对怀有多胞胎的妇女给予特别关照。对此，北韩媒体大肆宣传，国家动用直升飞机将怀有多胞胎的地方居民移送至平壤产院进行分娩。





北韩媒体之所以宣传，是为了炫耀其育儿福利政策。今年初，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，生育多子女和三胞胎及以上多胞胎的家庭是住房优先分配对象。





北韩原则上为夫妇无条件提供住房，通常由丈夫的工作单位建造并供给住房，但各单位难以满足新增住房需求，无法为所有夫妇供给住房。因此，北韩安排革命斗士、爱国烈士、阵亡将士子孙和参战老兵、荣誉军人、退役军官、教员、科学家、技术人员、国家有功人员，以及生育三胞胎及以上多胞胎和多子女家庭优先入住。





其中，革命斗士和革命烈士是指日本殖民时期展开独立斗争的人，参战老兵是指韩战期间立下战功的军人，教员、科学家、技术人员等是国家所需的人才，而生育三胞胎及以上多胞胎和多子女家庭被列为优先入住对象，反映出北韩的低生育率问题已十分严峻。





据韩国统一部发布的调查报告，在北韩生育两名及以上子女者可享受多项优待，包括授予朝鲜劳动党党员资格。此外，2020年7月，北韩向养育5岁以下婴幼儿子女的家庭发放了每个孩子7500北韩圆的抚养津贴。





2001年至2010年在北韩军队服兵役、2014年逃离北韩的一位脱北居民说，过去身高在1米48及以上、没有身体缺陷的北韩男性大都在十七八岁当兵入伍，但现在身高条件放宽到了1米43及以上，而且45岁及以下的已婚男性也要当兵。北韩强调，服完兵役的男性才有资格入党，试图以入党来吸引男性入伍，弥补兵力缺口。但是身高1米43的人把步枪背在肩上，枪托肯定会触地。





此外，对劳动密集型产业占比很高的北韩来说，人口总量减少意味着劳动力减少，这将对国家经济发展造成严重的负面影响。





第一产业、第二产业都是劳动密集型产业，而北韩仍依赖大量使用劳动力的劳动密集型产业，拥有自动生产线的现代化工厂数量有限。出于这个原因，北韩需要大量劳动力，并为此鼓励民众多生孩子。问题是，生活疾苦的北韩居民都不想生孩子，北韩出台的一系列育儿补贴政策未能取得预期的成效。总的来说，大多数北韩居民认为与其多生，不如少生，并好好抚养孩子长大成人。

仅凭奖励补贴和优惠政策很难解决低生育率问题。为大幅提升总和生育率，必须统筹考虑各种因素，对症下药、精准施策，特别是要积极解决北韩年轻一代所面临的经济问题。