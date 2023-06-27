职业：歌手/演员

生日：1991年6月28日

出生地：京畿道高阳

血型：O

身高：183cm

MBTI：ESFJ

学历：数字首尔文化艺术大学实用音乐专业

所属组合：CNBLUE（鼓手）

出道：CNBLUE 1st EP（2010）





姜敏赫于2010年作为乐队CNBLUE的鼓手在韩国正式出道。在韩国发行专辑前一年，CNBLUE曾在日本展开过音乐活动，并收获了不错的反响；在韩国出道后也如预期一炮而红。作为鼓手的姜敏赫镜头虽然比其他成员少，但他超群的架子鼓技巧和英俊外形仍然吸粉无数。很快，姜敏赫迎来了演艺事业上的另一个重要机遇，出道同一年，他便获得了参演电视剧的机会，成为歌影双栖的代表爱豆之一。踏足影视界的姜敏赫十分多产，每年至少会有一部参演电视剧或综艺节目开播，他的演技也得到了越来越多观众的认可。“影视歌并行”是姜敏赫的标签之一。除了架子鼓和表演外，姜敏赫还精通钢琴、长笛、萨克斯等乐器，足球球技也十分了得，可谓是才华横溢的全能型艺人。





代表作品：

•电视剧

《绝世网红》（2023）

《Oh！珠仁君》（2022）

《刚刚三十岁》（2021）

《医疗船》（2017）

《学校2017》（2017）

《戏子》（2016）

《继承者们》（2013）

《顺藤而上的你》（2012）

《你为我着迷》（2011）

《没关系，爸爸的女儿》（2010）

•电影：

《曝光》（2022）

《宫合》（2015）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 浪漫喜剧类优秀表演奖（2016）

SBS演技大赏 最佳新人演员奖（2013）

第1届K-电视剧明星盛典Raising Star奖（2012）