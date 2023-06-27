职业：演员

生日：1993年3月20日

血型：O

身高：170cm

出道：广东制药株式会社广告（2017）





全惠妍儿时便对表演产生了浓厚的兴趣，但因家庭原因未能如愿从影。毕业后她成为了一名普通上班族。经过5年的职场生活后，全惠妍认真思考自己的人生、扪心自问，“这真的是我想要的生活吗？”之后她果断离职，开始为从事演员这一职业做准备。也许是希望弥补女儿儿时未能追求梦想的遗憾，全惠妍的母亲对女儿的决定给予了百分百的支持。全惠妍2017年获得了拍摄广告和MV的机会，这也成为她转战影视圈的跳板，第二年她便获得了出演网剧的机会。全惠妍出道后几乎将所有精力都投入到表演之中，使得出道较晚、并不具备年龄优势的她，在成为演员的第五年便获得了第一个主演机会，在晨间电视剧《天空的因缘》中饰演女主角美妆师“海仁”。全惠妍十分珍惜这个机会，在拍戏之余和美妆博主学习化妆技巧，甚至还根据角色人设认真钻研每一个表情和动作。全惠妍希望自己的演技能够得到观众的认可和信赖，成为所谓的“信看演员”，她也将努力把多彩多姿、不同面貌的自我通过各种题材的影视剧一一展现给观众。





代表作品：

•电视剧

《天空的因缘》（2023）

《今日网漫》（2022）

《re-feel - If Only》（2019）

《Love Spoiler》（2021）

《HUSH》（2020）

《钓味疗》（2019）

•电影：

《看不见》（2023）

《Persona a strange girl》（2023）