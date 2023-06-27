《漫话国乐》 驱邪仪式 / 加里峰布鲁斯 / 锯子歌

最近在传统乐坛展开活动的乐队为数不少。说是传统乐队，虽然使用国乐的曲调、长短和传统乐器，但发表的很多音乐却和国乐截然不同。如果不知道他们是传统乐队而听了他们的音乐的话，很多人可能会产生质疑：“难道这真的是国乐吗？”今天为了邀听众朋友共赏，我们特地为大家带来了三支乐队的音乐。





首先给大家介绍TARL乐队的音乐。TARL是韩语“面具”的英文拼音。乐队每年以国乐长短和传统舞蹈为素材发表一首音乐，而且还公开精心制作的MV。独特的是犹如队名一样，乐队每次都戴着面具登台演出，从而吸引了众人的视线。





2021年当疫情形势严峻的时候，TARL乐队发行了祝愿人们辟邪消灾的出道曲《驱邪仪式》，去年则发表新歌《去赏花》，表现出对旅行的期盼。如果说前两首歌皆以民间音乐为素材，那么今年发表的新歌《武运》则是以朝鲜王朝宫廷仪式宗庙祭礼为素材创作的，这首歌不仅重现了宗庙祭礼乐的庄严氛围，还表现出面具舞的热闹和兴致，别有一番韵味。今天带大家欣赏的是乐队的出道曲《驱邪仪式》，这首歌以面具舞的节奏——扎紧打令长短唱出辟邪消灾的心愿。

《驱邪仪式》/ 演奏-TARL乐队





接下来给大家带来的是MuRR（뮤르）乐队的音乐。MuRR是“Music（音乐）、 Rest（休息）和 Refresh（恢复精力，心神爽快）”的合成词。2017年由负责主唱、笙簧和太平箫的许塞伦（音译）和笛子演奏家池惠利（音）以及负责鼓等打击乐器的宋妮恩三人组成，如今许塞伦和池惠利两人展开活动。MuRR乐队有一个特点，就是开展“每月蜜乐项目”，即每月发表一首甜蜜动人的音乐。自2017年发行《Her story》以来，乐队迄今推出了60首以上的音乐。这支乐队受到乐坛的瞩目可以说始于《加里峰布鲁斯》。加里峰洞是首尔九老区的一个洞，以前这里有工厂林立的九老工团。说上世纪6、70年代韩国创造“汉江奇迹”始于九老工团也不为过。当时，九老工团以化纤、缝制等制造业为主。进入21世纪后，随着ICT产业的发达，这里又被打造成ICT技术产业园区，并改名为“九老数码园区”。如今又名“G-谷”（首尔数字产业园区），发展成以IT投资企业、网游企业等公司为主的尖端IT产业集群。由此可知，加里峰洞作为韩国高科技的前沿基地，这几十年来不断谋求发展，为韩国经济的腾飞发挥了重要的作用。《加里峰布鲁斯》描写了在加里峰洞工作和生活的人，从太平箫自由奔放的旋律开始，和衬托太平箫的浑厚深沉的乡笛声相和谐。

《加里峰布鲁斯》 / 演奏-MuRR乐队





今天的最后一首音乐是声花歌客团带来的歌曲。声花歌客团，顾名思义，指由唱歌的艺人组成的乐队。这支乐队一向追求“可视音乐”，也就是说，不仅带来好听的音乐，还非常讲究舞台表演，堪称传统乐坛的“爱豆组合”。





声花歌客团主要以盘索里为素材创作新的音乐，活泼开朗的演出氛围也备受瞩目。2021年在“二八青春演唱会《青春歌》”夺冠，2022年在21世纪韩国音乐比赛中荣膺大奖，其实力已获得认可。今天给大家带来的是乐队2021年发表的《锯子歌》。这首歌将盘索里《兴夫歌》的一段“兴夫开葫芦”重新进行诠释。这一段说的是兴夫救活燕子后，燕子为了报恩，第二年从江南地区带回葫芦种子送给了兴夫，兴夫就把这些种子撒在茅草屋顶上。当年，兴夫家穷困潦倒，穷得连饭都吃不好，兴夫只好用屋顶的葫芦熬粥给孩子吃。当兴夫爬上屋顶一看，葫芦长得又肥又大，兴夫夫妇就用锯子在葫芦的两边合力开葫芦。谁知葫芦一下子裂开，从葫芦里出来了两个柜子，一个装满了金钱，另一个装满了大米。更神奇的是，把柜子里的金钱和大米全部倒出来后，柜子马上又自行装满，夫妻俩兴高采烈地一而再、再而三地把金钱和大米倒出来，难得煮一锅热腾腾的米饭全家一起吃，这时也高兴地载歌载舞，不亦乐乎。