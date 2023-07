NCT DREAM全新正规专辑发行在即,专辑中的收录歌曲之一《Like We Just Met》提前收获粉丝关注。

《Like We Just Met》是一首R&B抒情歌曲,歌曲采用极简化的伴奏,重点突出成员们的声线及合声魅力。此曲是由NCT DREAM所有7位成员共同填词,描述了“即使相识已久,但彼此间仍似相爱之初”的感情,成员们也用这一浪漫的歌词内容,彼此承诺、同时也向歌迷许诺将会一起走到永远。因此《Like We Just Met》备受歌迷期待,预计将带给歌迷无数感动。

另外,本月10日零时SMTOWN在官方YouTube频道上传了“7 DREAM Production:Stranger Seven”预告视频,故事以运动饮料和MBTI为题材,紧扣新专辑主题的同时,也以炫目的视觉效果将歌迷对新专辑的期待值拉满。

NCT DREAM第三张正规专辑《ISTJ》已正式开启发行倒计时,各种发行前的宣传活动将陆续进行。新专辑将于韩国时间7月17日傍晚6时上线各大音乐平台,实体专辑也将在同一天发售。