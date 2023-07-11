ZEROBASEONE携首张EP《YOUTH IN THE SHADE》强势出道

五代男团潜力股ZEROBASEONE 10日发行专辑《YOUTH IN THE SHADE》，正式出道。

ZEROBASEONE是选秀节目《BOYS PLANET》中诞生的男团，由成韩彬、章昊（中国）、石友铉（加拿大）、沈泉锐（中国）、朴乾煜、金太来、金奎彬、金地雄、韩维辰9名成员组成，队名“ZEROBASEONE”寓意“从零开始，拥有无限可能”。由于选秀阶段的人气积累，ZEROBASEONE出道前便已经拥有大批粉丝，出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》仅预售销量便高达108万张，创下了历代K-POP组合出道专辑预售量最高纪录。

《YOUTH IN THE SHADE》希望通过音乐展现当下时代美好与不安共存的灿烂青春。专辑主打歌《In Bloom》是一首Drum&Base电子舞曲，歌词讲述的是“即使不完整、不成熟，却也义无反顾奔向你”的内容。除了主打歌外，还收录了《Back to ZEROBASE》《New Kidz on the Block》《and I》《Our Season》《Always》等5首新歌。新歌发行当晚，主打歌《In Bloom》已跻身国内最大音乐平台Melon“TOP100”前20位。