ZEROBASEONE携首张EP《YOUTH IN THE SHADE》强势出道

五代男团潜力股ZEROBASEONE 10日发行专辑《YOUTH IN THE SHADE》,正式出道。

ZEROBASEONE是选秀节目《BOYS PLANET》中诞生的男团,由成韩彬、章昊(中国)、石友铉(加拿大)、沈泉锐(中国)、朴乾煜、金太来、金奎彬、金地雄、韩维辰9名成员组成,队名“ZEROBASEONE”寓意“从零开始,拥有无限可能”。由于选秀阶段的人气积累,ZEROBASEONE出道前便已经拥有大批粉丝,出道专辑《YOUTH IN THE SHADE》仅预售销量便高达108万张,创下了历代K-POP组合出道专辑预售量最高纪录。

《YOUTH IN THE SHADE》希望通过音乐展现当下时代美好与不安共存的灿烂青春。专辑主打歌《In Bloom》是一首Drum&Base电子舞曲,歌词讲述的是“即使不完整、不成熟,却也义无反顾奔向你”的内容。除了主打歌外,还收录了《Back to ZEROBASE》《New Kidz on the Block》《and I》《Our Season》《Always》等5首新歌。新歌发行当晚,主打歌《In Bloom》已跻身国内最大音乐平台Melon“TOP100”前20位。