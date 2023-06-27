夏季天气炎热，人们都穿短袖短款，而且玩水要穿泳衣，身体裸露部位较多。因此，韩国人将夏季称为“裸露的季节”。





每当夏天到来之际，很多韩国人为减肥而控制饮食，甚至通过健身运动塑造健美的身材曲线。





一般来说，肥胖的人大都制定减肥计划，并在夏天到来之际更加努力地投入到运动中，以欢度身体裸露部位较多的炎炎夏日。那么，北韩居民是否也减肥呢？





21世纪10年代开始，北韩居民常说“我在削肉”或“我在削身”。“削肉”和“削身”都是纯北韩语，意为“减肥”。过去，北韩居民拿到集市去卖的旧衣服都是直线型的，因为那时大家都穿直线型衣服，但是从21世纪10年代中后期开始，曲线成为流行趋势，很多北韩女性为穿曲线衣服而减肥。此外，2000年南北韩举行首脑会谈，且北韩扩大对韩交流后，北韩居民逐渐认识到肥胖会让健康亮起红灯，并加入到了减肥的行列之中。





随着南北韩交流的扩大，韩国文化视频大量流入北韩，观看韩剧、韩影及综艺节目的北韩居民开始关心身材和美容。过去，北韩强调社会主义道德风尚，女性穿着极度保守，但是最近开始举行展现女性身材的时装秀。2014年，旅日朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》则发文介绍协助北韩女性减肥的指导员。这对喜欢微胖女性的北韩来说是惊人的变化。





20世纪80年代，特别是粮食严重短缺的90年代，北韩居民看到身体干瘦的人都会说“他们家一定很穷”，看到胖乎乎的人就会说“他们家的生活过得不错”。胖乎乎的人成为了歆慕的对象。





此外，北韩居民大都认为胖乎乎的人是干部，并觉得肚子略微鼓出的人看起来很有权威且成熟稳重。





一直以来，北韩将脸蛋略鼓、身材略胖的女性视为美女，并将其作为选儿媳妇的首要标准。以北韩国务委员会委员长金正恩的夫人李雪主为例，她脸型较圆，是北韩典型的美女脸。这可能是她被选为北韩最高领导人夫人的原因之一。





2012年8月，陪同丈夫北韩国务委员会委员长金正恩出席绫罗人民游乐园竣工仪式、首次公开亮相的李雪主女士是北韩传统美女长相。一直以来，北韩将身材略胖，脸蛋鼓鼓的女人视为东方标准美女。但是今天，传统的东方标准美女也在考虑减肥了。





根据国内外媒体收集到的各种资料，在北韩，肥胖已成为不亚于营养失调的严重社会问题。联合国粮食及农业组织发布的报告显示，2016年北韩成年人的超重和肥胖率为32.4%，高于韩国的30.3%。其实，新冠疫情爆发前，北韩居民就已认识到肥胖有害健康的事实，有钱人则通过中国购买了韩国产保健食品、营养补充剂和减肥辅助剂。





外界认为，很多北韩居民处于营养不良状态，很少人会因肥胖而烦恼。不过联合国粮食及农业组织却发布了令人难以置信的报告。2000年，北韩成年人的超重和肥胖率为25%，但是在15年间竟然上升了12.4个百分点，甚至高于韩国。





由于超重和肥胖率快速上升，北韩朝鲜中央电视台播出了与肥胖有关的动画片。该动画系列片题为《好好遵守交通秩序吧》，旨在培养孩子的交通秩序意识，片中还包含了批评肥胖学生的内容。涵盖卫生医疗领域信息的北韩网站“人民保健”则介绍了用针灸和药材治疗肥胖症的医生。那么，北韩国务委员会委员长金正恩的健康状态如何呢？





据韩国国家情报院2016年在国会情报委员会全体会议上报告的内容，2012年金正恩委员长在刚接掌政权时的体重约为90公斤，之后逐年增加，2016年增加到约130公斤。其原因可能是压力过大、暴饮暴食。2020年10月进行的国会国政监察期间，韩国国家情报院表示，金正恩委员长的体重于2019年增加到约140公斤后，减少了约20公斤。





事实上，金正恩委员长的父亲、已故北韩国防委员会委员长金正日和祖父、已故北韩国家主席金日成都是与身高相比体重过重的肥胖体型，且有心血管病家族史。正因为如此，金正恩委员长多次试图减轻体重。

北韩国务委员会委员长金正恩2012年执政当时的体重约为90公斤，但后来因不断发福而试图减轻体重，并于2021年取得了较大的成效。2021年，韩国国家情报院向国会情报委员会报告，北韩国务委员会委员长金正恩的体重120公斤。当时，金正恩委员长体重减轻一事成为北韩居民热议的话题。





最高领导人体重减轻后，减肥成为北韩居民最关心的问题之一。因此，北韩开始通过媒体强调良好合理的健康饮食习惯和保持健康体重的重要性，并在平壤各地开设了健身房。金陵运动馆是拥有现代运动设施的平壤最具代表性的体育中心，在这里工作的壁球指导员强调，打壁球能取得很好的减肥效果。





认知到肥胖有害健康的北韩饮料厂则推出了北韩版减肥可乐。 北韩有叫做“大麦茶”的清凉饮料，最近还推出了如同韩国无糖可乐般的无糖版。和大多数无糖饮料一样，无糖版以木糖醇代糖，有甜味但不会影响到血糖水平，顿时成为了北韩最有人气的饮品。目前，北韩大力宣传推广无糖饮料，以打造新健康文化。





以无糖清凉饮料为首，北韩陆续推出含有多种营养成分、有助于预防肥胖症的“绿人参果原液”；预防脑中风和肥胖症的治疗药物“黄金防风肥胖胶囊药”和有助于减肥的食品等。特别值得一提的是，从北韩上流阶层最近常吃的家常菜可以看出他们对减肥的关心程度。





通过北韩媒体播放的许多视频可以了解到北韩上流阶层大都喜好健身菜，最有人气的是鸡肉蔬菜包和豆腐饭。鸡肉蔬菜包是将芡粉混合均匀涂在鸡肉上，用盐和胡椒粉调味后，包在蔬菜里用油煎出来即可。鸡肉含有丰富的蛋白质，蔬菜富含抗氧化物膳食纤维。因此，鸡肉蔬菜包被北韩媒体推荐为减肥菜品。北韩居民常吃的豆腐饭是将正方形的豆腐对角切成三角形，并在三角形的斜面切口，然后塞入搅拌了蔬菜、鳀鱼、辣椒粉等佐料的饭即可享用。由于植物蛋白供给适当的碳水化合物，可说是很好的减肥食品。豆腐饭能填饱肚子，而且吃再多也不会胖。因此，在北韩居民间很有人气。





爱吃健身菜的北韩上流阶层还购买健身器材在家里运动，但是一般民众却并非如此。富有阶层为健康和美容而减肥，但是对大多数北韩居民来说这依然是可望而不及的事情。2023年3月3日，美国有线电视新闻网报道，北韩粮食短缺问题日益恶化，已陷入20世纪90年代大饥荒以来最严重的粮食危机。





报道称，新冠疫情爆发前，北韩就有近半数人口处于营养不良状态；疫情爆发后，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，导致北韩的粮食状况变得更加严峻。





说到底，北韩普通民众体力活动多、身体不会变胖，因此肥胖的人大都是不劳动的高层人士和他们的家属，且超重和肥胖率高于韩国。因此，北韩有必要就该问题进行深入探讨。





世界各国都有超重和肥胖的人，但是在近半数人口处于营养不良状态的北韩，超重和肥胖率竟然高达32.4%，确实是令人惊讶的事情。