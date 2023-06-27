《黑暗》 - 姜敬爱

ⓒ Getty Images Bank

颧骨高耸、眼窝深陷的病人悄悄地看了下外科诊室，大概是发现没人，便低下头，拖着缠着绷带的腿走了进来。

医生正坐在转椅上看医书。他抬头瞥了一眼，却好像看到了什么不该看的东西一样迅速转过头，长长的眉毛皱起来，带着一脸嫌弃做出专心看书的样子。

英实看到那个病人后脸色变得煞白，一声“哥哥”差点就脱口而出。冷静下来再仔细一看才发现，那人并不是自己的哥哥。

“我一定是疯了，要是真喊了出来可就闹笑话了。”英实再一次看向那个病人，哥哥就是为了这些可怜的人献出了生命吗？她赶快拿起毛巾走了过去，把手放在病人的绷带上。

哥哥真的被处以死刑了吗？那是不是谣传呢？英实按着病人的伤口为他挤着脓液，心中却思绪万千。









她不知不觉一屁股坐了下去。就算在监狱里，哥哥都在教导她凡事该怎么做。可是现在要听谁的指点呢？又该怎么跟母亲说呢？她的内心无比挣扎。昨天晚上也是这样来到家门口，却实在没有勇气面对母亲。她意识到只要一看到母亲，自己就会哭出声来，那样的话就什么也隐瞒不住了。但是又不可能永远不见母亲。于是她一边叮嘱自己更沉稳一些，更平静一些，一边站了起来。





그는 부지중에 털썩 주저앉았다.

비록 오빠가 감옥에 있다 할지라도 모든 일을 이리 가르쳐 주었는데

이제부터는 누구의 지시를 받나! 어머님께는 뭐라고 하나,

그는 발버둥쳤다.

어젯밤에도 이리 와서 어머니는 차마 만나지 못하고 간 것이다.

어머니만 뵈오면 울음이 탁 나가서

아무리 숨길래야 숨길 수 없음을 깨달은 것이다.

그렇다고 언제까지나 어머님을 만나지 않을 수는 도저히 없는 일이고

내가 좀 대담해야지, 좀 더 침착해야지 하고 가만히 일어났다.









20世纪30年代的时候，作者在间岛的龙井地区度过了十来年的时间，并以当时的经验为基础创作了不少作品。因此也被看做是日帝强占时期“满洲体验”的代表性作家。那时间岛是抗日斗争的中心，因此作家目睹了的斗争进行的过程及与之相关的悲剧，并在《黑暗》等作品中生动地做了描绘。这部小说中的“哥哥”也是在抗日斗争的过程中被处以死刑。当然由于当时的社会情况，小说中只是对此做了暗示性的描述。但是从哥哥同情穷人、说要为了摆脱活地狱般的现实而斗争等可以推测出他投身社会运动的事实。









擦了发油的头发令人厌恶地晃动着，无神的眼睛里满是傲慢。从前的高尚人格不知所踪，从头到脚都流淌着卑鄙的气息。居然被这种男人夺去了青春，我只能气自己太过愚蠢。曾经深信不疑的男人变了，日夜等待着的哥哥永远地离开了。更让人担心的是，如果母亲不知从哪里听到了消息跑来找我，结果晕倒在路上该怎么办？“英植啊！英植啊！”我的耳边仿佛已经响起了母亲呼唤哥哥的声音。





의사의 포마드를 발라 넘긴 머리카락은 보기 싫게 흔들거리고

거무틱틱한 눈에 거만함이 숭글숭글 얽히었다.

전날에 고상해 보이던 그의 인격은 어디로 갔는지 흔적을 찾을 수 없고

머리에서 발끝까지 야비함이 주르르 흘러내린다.

저런 사나이에게 귀한 처녀를 빼앗기었나, 자신의 이리석음이 기막히게 분하여진다.

믿던 사나이도 변하였고, 행여나 나오면, 나오게 되면, 하고 주야로 기다리던 오빠마저

영원히 가버렸다.

무엇보다도 어머니가 오늘쯤은 어디서 이 소식을 듣고

나에게 쫓아오다가 길에서라도 졸도를 하지 않았는지 하는 불안이 커갔다.

영식아, 영식아! 오빠를 부르는 어머니의 음성이 금방 들리는 듯하다.









作者 姜敬爱（강경애），黄海南道长渊郡人, 1906.04.20.~1943.04.26。1931年发表长篇小说《母亲和女儿》（어머니와 딸）步入文坛。