《漫话国乐》 六七月 / 打盹儿时 / 渔父四时词

古时候，有一种习俗，叫“川猎”。到了炎热的夏季，在闲暇之余，人们喜欢去溪边或河边打鱼，而且抓了鱼当场熬汤吃，古人把它视为炎炎夏日消暑解热的一种消遣方式。其实，老百姓以打鱼为借口，跳进冰凉的溪水里玩水，很快寒气刺骨，玩够了，亲手打的鱼便成了珍贵的补品。今天送给大家的第一首音乐是夏天雨季期间常听的惠莫里杂歌《六七月》。这首歌生动地描写了在一个阴雨绵绵的日子，男人在河边捕鱼的情景。这个男人捕鱼时，看到不远处有一个孩子刚好路过，就拜托孩子帮自己跑腿，把鱼送到自己家里，还顺便带话叫太太做一锅美味的鱼汤。有趣的是，这首歌以暧昧的情形结尾，孩子爱搭不理地回话说，自己在别人家当长工忙得很，不知能否给男人跑腿。听到这里，大家是否也好奇这孩子到底有没有给男人跑腿呢。其实，这是国乐中经常出现的场面，有人拜托别人做件事，对方以各种借口委婉地拒绝。这也是在告诫人们，不要不知羞耻只拜托别人，至少给几条鱼来表示谢意才好。

惠莫里杂歌《六七月》/ 演唱-朴相玉





“川猎”是普通老百姓的习俗，书生等贵族尤为爱面子，即使天气酷热难耐，也要衣冠楚楚，所以像“川猎”这样脱衣进水抓鱼对他们来说可是不成体统的事情，他们可以做的只有“濯足”这样更矜持的活动。“濯足”指在溪水里泡脚，这一词出自《孟子》的“沧浪之水清兮，可以濯吾缨。沧浪之水浊兮，可以濯吾足。”意味着书生通过泡脚，不仅用清水洗脚，还洗清内心的污浊。





接下来给大家带来的是描写书生钓鱼的音乐——男唱歌曲羽乐，歌词取自一首时调诗：

“打盹儿时一不小心丢了钓鱼竿，

跳舞时又把蓑衣遗失了。

白鸥啊，你别见笑，老人家犯糊涂做蠢事。

春风十里，桃花绽放，情不自禁的春兴实在是难忍啊。”

这首诗说的是在一个春光明媚的日子，年迈的书生难得出去钓鱼。但钓鱼时因不停地打瞌睡，不小心把钓鱼竿丢了。天气太好，又情不自禁地翩翩起舞，这下蓑衣也丢进水里不见了。即使是这样，书生还悠闲地吟诗，这就是古人向往的风流人生吧。

男唱歌曲羽乐《打盹儿时》 / 演唱-李东圭





对于古代的书生来讲，钓鱼不是为了抓鱼，而是远离红尘、回归自然的方法，通过钓鱼摆脱对世俗的欲望和执着。中国西周开国元勋姜子牙以垂钓驰名中外。姜子牙钓鱼有一个特点，叫作“不饵直钩”，就是钓鱼时只用没有鱼饵的直钩。这件事可以追溯到商朝末年，姜子牙与周文王相遇，对周文王建立周朝起到了重要的作用。由于姜子牙是周文王的先祖太公想招纳的人才，因而得名“太公望”，别称“姜太公”，后来成为钓鱼的代名词。后人都说，姜太公钓的不是鱼，而是时光，所以古时候的书生也时兴效仿姜太公，热衷于垂钓。后人还干脆向往渔夫的人生。对于读书人来讲，渔夫不是以捕鱼谋生的人，而是指远离红尘、过上隐居生活、有高尚品格的书生。





今天的最后一首音乐是以朝鲜王朝中期的文臣兼文人尹善道留下的时调诗《渔父四时词》为歌词创作的。这首歌歌颂春天的清晨，河边的水雾消散，当后山的太阳升起，前晚的海水退去，白天的海水渐渐上涨，敦促人们赶紧扬帆起锚，出海去捕鱼。