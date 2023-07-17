BTS柾国首张个人单曲辑《Seven》登顶美〮日等全球排行榜

防弹少年团“忙内”柾国凭借个人出道曲席卷美〮日音乐排行榜，倍受关注。

据全球最大流媒体音乐服务平台声田15日发布的最新榜单（以7月14日为准）显示，柾国的个人出道曲《Seven》发售当天就以1,599万 5,378次的流媒体播放量登顶全球单曲日榜。这是韩国Solo歌手首次进入声田全球排行榜并直接位居榜首。据声田透露，首次进入该榜单的《Seven》，其流媒体播放量也创下了历史上最高纪录。另外，在全球单曲日榜上，《Seven》乐器版排名第65位。还有过去以免费音源形式发表后，最近通过海内外音源平台公开的柾国个人单曲《Still With You》和《My You》也分别排在了第54和113位。

日本公信榜发布的最新榜单也显示，《Seven》的三种版本在数字单曲日榜上分别排在第一、第二和第四位。

不仅如此，《Seven》于14日一经公开就席卷了全球音乐市场，不仅登顶106个国家和地区的iTunes流行歌曲榜，公开仅11个小时就登顶国内最大音源网站Melon的百强单曲榜（Top 100） ,成为最短时间位居榜首的男歌手。

《Seven》表达了与心爱的人共度每一天的愿望，融合了中毒性的旋律和温暖的原声吉他音色，加之英伦车库舞曲（起源于90年代初的电子舞曲音乐流派）的节奏，凸显柾国甜蜜的声线，非常动听。