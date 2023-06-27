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职业：演员

出生日期：1999年8月17日

出生地：京畿道富川市

身高：170cm

血型：B

MBTI：INFP

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：电视剧《D.P.》（2021）





元志安在大热网剧《D.P.》中的一个单元中出现，是剧中为数不多的女性角色，连其本人也未曾想到，就是这个角色，让观众记住了她。除了剧情和人物设定外，元志安甜美的长相和极具魅力的重低音成为了她的认知标签，人们对于这种“反差美”印象十分深刻。然而元志安却说，学习表演前很不喜欢自己的声音，更想拥有和外貌更匹配的细声细语，直到开始表演后，声音成为了自己的优势，这让她觉得甚是神奇，也因此明白世间之事没有固定的标准，所谓的甜美长相和甜美声线都是人们的主观臆断而已，这一领悟也让她能更深层次理解自己接下的每一个角色。元志安是一个善于思考的人，成为演员也是源于她学生时代对未来职业的思考。她曾在初三寒假时就对三年后即将成年的自己的未来进行了一番思考，在众多的爱好中，她决定选择表演作为自己的未来职业，并非是因为她有多么热爱表演，而是因为她认为表演对自己来说是一次挑战，她十分期待挑战成功时的成就感。也正如她所料，表演并不简单，甚至学习表演的最初两年，她仍觉得难于站在大众面前。但她内心很希望突破自己，就这样一步步打破了很多自己的局限，成为了如今站在观众面前的元志安。





主要代表作：

·电视剧

《为你心动》（2023）

《说出你的愿望》（2022）

《飞行少年》（1、2季，2022）

《D.P.》（2021）

·电影：

《新年快乐》（2021)