《彷徨的船夫》 - 柳妍希

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世越号事件以后，上了年纪的船员成了人人避讳的对象。在中央洞到处都是想要乘上出海的老船夫们。





“江”就是其中之一，即使是一艘又破又旧的船也谢天谢地。在大海上树度过的岁月越久，“江”似乎也变得越发毒气浓重了。他觉得如果自己死了，一定会留下一把毒素。像这样整天心急如焚地寻找灯塔，肝脏里生出的不是毒素又会是什么？





不过马蹄蟹不是因为有毒素存在才被人们追捧吗？据说马蹄蟹珍贵的蓝色血液是解毒剂的主要成分。生存了4亿多年的马蹄蟹作为“活化石”被人们推崇，但老船夫身体里产生的毒素却只不过是垃圾，是杂质而已。









我正作为个人与强大的的核电势力做着抗衡。父亲的言传身教是我的原动力。在我复读的时候，父亲给我讲了马蹄蟹的故事。





马蹄蟹从4亿3900年前一直生存到现在，是地球上最古老的生物之一，而最伟大的生存者是可以抵抗漫长岁月的DNA。父亲让我不要担心复读一年还是两年，这些时间与马蹄蟹相比只不过是一瞬间，要看得远一些。





像马蹄蟹那样心无旁骛地一往直前，是我从父亲身上学到的。因为我这个没出息的儿子，他现在仍在那没有凌晨也没有深夜的大海上航行着。





저도 일개 개인으로 거대 원전 세력과 맞서고 있습니다.

그 원동력은 아버지에게 배웠습니다.

내가 재수할 때 아버지는 투구게 얘기를 들려주셨지요.





투구게는 4억 3900만 년 전부터 지금까지 살고 있다.

지구에서 가장 오래된 생존자 중 하나라고 하셨지요.

가장 위대한 생존자는 긴 시간을 견디는 DNA이다.

재수나 삼수에 연연하지 마라,

투구게에 비하면 얼마나 짧은 시간인가, 길게 보라고 하셨습니다.





투구게처럼 단순하게 밀고 나가는 건 아버지에게 배웠습니다.

새벽도 깊은 밤도 없는 바다를 아버지는 항해중이십니다.

이 못난 아들 때문에요.









小说的结尾部分，“江”收到儿子的来信才知道，儿子貌似任性鲁莽的行为最终是为了守护大海和自己的人生。他本以为自己和儿子的价值观和行为方式不同，但实际上两个人都在为守护彼此的人生而做着自己的努力。父子二人就这样和解了。这也让人期待“江”和他的船会冲破浓雾，最终到达陆地。就像默默忍受着漫长岁月，成为最伟大生存者的马蹄蟹一样，“江”和他的儿子也用他们的坚忍冲破各自面前的浓雾。









江”顺着舵手指的方向看向天空。在明明暗暗的苍穹中，好像真的有什么在动。





“是海鸥，是黑尾鸥！附近应该有灯塔。”





“江”接过双筒望远镜仔细观察，在朦胧的大气中似乎是有什么在动，但实际上并不是，那颤动着的并不是物体而是气流，是流动的大气。





汽笛声震撼着大气，为船夫们开辟了一条路。





강은 조타수가 손짓하는 하늘을 본다.

농담이 고르지 않은 창공에 무언가 움직이는 것도 같다.

청회색 하늘에 비닐봉지 같은 것이 떨어질 듯하더니 도로 비상한다.





“갈매기예요, 괭이 갈매기

가까이 등대가 있나봐요. ”





강은 그에게 쌍안경을 받아 허공을 살핀다.

히끗한 대기 중에 뭔가 움직이기는 한다.

하지만 아니다.

요동하는 것은 물체가 아니라 들썩이는 기류, 움직이는 대기이다.





뱃고동이 대기를 흔들며 뱃사람의 길을 헤집는다.









作者 Yoo YeunHee （유연희）1956年出生于釜山。2000年发表小说《镜头》（렌즈）步入文坛。