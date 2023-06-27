北韩年轻一代如何恋爱和结婚

最近，“不婚”已成为一种社会现象。韩国人将“不婚”称为“非婚”，是指处于未婚状态且选择不结婚的人。“不婚族”认为，结婚不是人生必选，而是个人选项。





据悉，北韩也有不少年轻男女没有结婚但生活在一起，有些同居男女根本无意结婚。特别值得一提的是，韩国影视剧流入北韩，韩国式恋爱和婚礼文化扩散开来后，北韩对此采取了取缔措施。





过去，北韩媒体经常介绍在户外拍婚纱照的新婚夫妇，但是北韩当局最近严格取缔这种行为。其原因在于北韩最高人民会议于2021年9月通过了《青年教养保障法》。该法第42条第4项规定，禁止提供特色婚礼服务。





此前，北韩年轻人间流行在餐厅举行婚礼，特别是富有的平壤市民和大城市市民喜欢在玉流馆、庆兴馆等著名餐厅举行婚礼，还有人在大同江游览船“彩虹号”上的餐厅举行船上婚礼。





2017年以前，北韩国营电视台还经常报道生活富足的平壤市民在豪华婚礼餐厅举行婚礼的消息。报道称，新娘穿着中国制作的婚纱拍婚纱照，并为每位来宾提供五美元的餐饮。





无论当时还是现在，五美元对北韩民众来说是很大一笔钱。但是从 2018年开始，北韩严格取缔带有资产阶级色彩的豪华婚礼，进而依法禁止提供特色婚礼服务。





北韩《家族法》规定，男人可从18岁开始，女人可从17岁开始结婚。此外，到21世纪初，北韩将适婚年龄视为男人27岁至30岁，女人23岁至25岁。但是近来，北韩年轻人的平均初婚年龄推迟成为普遍趋势。





逃离北韩后在韩国定居的一位脱北居民说，很多北韩青年都想和心爱的人结婚。过去，北韩年轻人大都在30岁以前结婚，但是现在有些人选择不结婚、不生孩子，想要过及时行乐、享受人生的“YOLO族”生活。





一般来说，北韩居民通过媒人说合或亲友介绍结为夫妻，但是现在并非如此。另一位脱北居民表示，最近北韩年轻一代的恋爱观发生了很大变化。他说，与过去相比，爱情表现方式变得大胆直率，不少年轻男女在街上贴身拥抱甚至亲吻。因此，经常会遭受斥责。尽管如此，北韩年轻男女在街上牵手、拥抱，已成为司空见惯的事情。





今天，北韩居民的传统婚姻观念逐渐变淡，选择自由恋爱的年轻人在急剧增加。一直以来，北韩讲究家世门第，通过媒人说合结为亲家。但是今天，北韩年轻人要与相爱的人结婚，并为此选择自由恋爱。





直至21世纪初，北韩年轻人即使偷偷谈恋爱，但最终还是通过媒人说合，与门当户对的对象结为夫妻。过去，北韩重视出身成分、社会地位和经济能力，但是现在，除有钱有势人家的儿女仍尊重父母的意见，通过媒人说合，与门当户对的对象结为夫妻外，大多数北韩青年人选择自由恋爱和结婚。





特别值得一提的是，有经济能力的女人大都想和前途可期的男人谈恋爱，并协助他开创美好前程，以期在婚后享受安稳的生活。这难以被视为因爱而结婚，只是在为自己的未来投资而已。总之，很多北韩年轻人为争取财富和权势而选择自由恋爱和结婚。





2022年出版的北韩小说《才子》中，也有关于恋爱和结婚的内容。高老爷夫妇晚年喜得独子，但这孩子个子长不高且双眼弱视，戴着厚厚的高度近视眼镜，并被排除在征兵对象之外。在北韩，男人免服兵役意味着身体缺陷十分严重，但他手艺很好，每年都获得奖金和奖状，并娶得个高貌美的妻子。





小说里虽然没有详细描述他俩是媒人说合还是先恋爱后结婚，但是从前后情节来看，像似先恋爱再结婚。高老爷夫妇对身体缺陷十分严重、难以通过媒人缔结婚姻的儿子能谈恋爱组建家庭感到非常高兴。





除平壤等大城市外，在北韩举行的婚礼仍带有村庄喜庆的色彩。2020年，北韩作家廉亨美（音译）发表的诗词《祝福结婚的故事》中，描述了在农村举行婚礼的情况。





生活在大城市的人大都在餐厅举行婚礼，但是农村居民仍保持传统婚姻习俗，在新郎家和新娘家举办婚礼。这时，村民们一起准备餐饮，祝福新婚夫妇踏上新的人生路。北韩农村居民将“婚宴”叫做“村宴”，也就是在村庄举行的“喜宴”。“村宴”要准备煎饼，因此村民们都聚在一起准备各种各样的煎饼，还用糕甑蒸出米糕，并将做好的食物装在木盘或箩筐里一起享用。总之，作家廉亨美将北韩农村地区举行的婚宴比喻为整个村庄的“喜庆宴”。





婚礼结束后，新人及家属乃至亲戚朋友要一起拍照留念。但是新婚夫妇最重视婚纱照，因此，新婚夫妇都到婚纱摄影店去请专业摄像师拍婚纱照，还到著名的取景地去拍外景婚纱照。据悉，到已故北韩国家主席金日成和已故国防委员会委员长金正日的铜像前拍婚纱照的北韩新婚夫妇也很重视婚纱照。





在家里举行婚礼时，都在炕头上垫好几层褥子。这样，坐在褥子上面的新婚夫妇的脸就不会被堆放在前面桌子上的食物挡住。北韩新婚夫妇在订婚日都到照相馆去拍照，但是结婚当天坐在堆放着各种食物的桌子后面，请专业摄影师拍照，最近还用手机拍摄视频后发送给亲戚朋友或聘请专业摄像师拍摄视频并进行编辑后制作成婚礼视频。一般来说，新婚夫妇在家里拍摄视频后，到当地著名的取景地去拍外景婚纱照和视频，还有人租车到远地去拍外景婚纱照和视频。





新婚夫妇都怀着兴奋的心情准备婚礼，但是婚姻生活并非都如想象中那么美好。2013年播放的北韩电视剧《我们的邻居》中也出现类似的内容。该电视剧的男女主人公都在职场工作，但是丈夫却斥责妻子疏于家务。这成为北韩年轻女性犹豫是否要结婚和选择同居的原因之一。





某脱北居民说，北韩未婚男女不能同租一房，他们选择有三间屋子的房子同租一屋。由于房东已办理居住登记，没有办理结婚登记的人可不必向人民班申办居住登记也能跟房东一起生活。此外，结了婚但不申请办理结婚登记的北韩年轻人也在逐渐增加。





家庭是社会最基本单元。因此，北韩通过加强其连带关系促进全民团结，但是北韩传统婚姻制度发生了很大变化。特别值得一提的是，不少年轻女性选择“不婚”。





过去，女人结婚后可通过国家发放给户主的配给品解决温饱问题，但是20世纪90年代中后期，北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难的行军”后，国家停止粮食配给，女人在结婚的同时必须担负起家庭生计，且被自动加入人民班和社会主义女性同盟等基层组织的已婚妇女还要抽空去参加劳动服务活动，如果为挣钱而缺席活动就要作出金钱补偿。





此外，由于北韩已婚妇女难以离婚，有些年轻女性选择只谈恋爱不结婚，即使结婚也会先同居一段时间，然后决定是否办理结婚登记。特别值得一提的是，向往自由的年轻人在结婚后尽可能推迟生孩子，以在孩子出生前尽情享受自由和国家赋予的一切权利。





今年2月，北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》报道称，在被称为“东方礼仪之国”的我国，男女婚后休戚与共、白头偕老，被视为应有的道德风尚。但是今天，北韩不少年轻男女已不将结婚视为人生必选和道德风尚，并在追求自由洒脱的生活。