《漫话国乐》 鱼类图鉴 / 海女歌 / 东海

盘索里《水宫歌》以龙王统治的海底宫殿为背景，讲述了龙王罹患重病，龙宫官员鳖主簿奉命来到凡间，哄骗兔子带到了龙宫。未料兔子发挥机智，反而骗了龙王，最终返回陆地的故事。





在故事中，龙王突然得了重病，可各种药材均无济于事。有一次，一位道士现身龙宫，指点龙王如果吃了兔子的肝就能医治。问题是在海里是找不到陆地的兔子的。为此，龙王传旨召集众臣商议此事。这时赴会的大臣当然也都是水里的动物，从乌龟到鲷鱼、黄姑鱼、比目鱼、银鱼、蛤蜊、章鱼、鳐鱼、鲸鱼等。有趣的是这些动物还以丞相、承旨、注书等高官的身份前来赴会。龙王虽然重病缠身，可眼见各色各样的动物聚集一堂，便笑话说：“见到你们，朕好像不是龙王，好像是节日前赶集卖鱼的鱼贩。”

《鱼类图鉴》/ 演唱-李捺致





济州岛有一种特殊职业，叫海女。她们通过潜水捕捞鲍鱼、海螺等珍贵又新鲜的海鲜来谋生。海女厉害的是下海捕捞时不靠面镜、气瓶、呼吸管等任何供氧设备，仅凭屏气来回水面。据说海女一次潜水可以屏住呼吸1分钟，有的资深海女一次还可以坚持2分钟，深潜10米以下。古时候，海女通常会亲自划小船，和一群海女一起出海捕捞，船上的海女们齐唱的海女歌，叫《离於岛》。唱歌时，擅于唱歌的海女先带头开唱：

“划船去哪儿，

去珍岛大海吧。

前往由海水环绕的岛屿，

不管吃了还是饿了，

还是潜水打鱼吧……”

有人开唱，剩下的人就接着唱副歌：

“离於岛洒那、离於岛洒那……”





离於岛是传说故事中的无人岛，歌词中出现无人岛，说明海女们的现实生活比人们想象的更为艰苦。而且潜水捕捞既辛苦又危险，但用挣来的钱可以侍奉父母，供子女上学，因此海女们对自己的职业深感自豪。

济州民谣《海女歌》 / 演唱-金住玉等人





孔子曰：“知者乐水，仁者乐山”，意思是说有智慧的人喜爱水，有德行的人喜爱山。老子的《道德经》则有“上善若水”一词。老子认为水善于滋润万物，却从不与万物相争，往低处流，总是处于众人所不愿待的地方。也就是说，有智慧的人为人谦逊，凡事应变自如，不为小事一喜一悲，包容一切。不过在酷热的夏日，比起攀登山峰，汗流浃背，噗通噗通跳进清凉的海水里玩水会更爽、更痛快。





南道民谣《东海》和其他南道民谣一样，内容讲的是和心爱的人离别后，去海边陷入痛苦的深渊，可曲调明朗，节奏欢快，比起哀伤，好似清爽的海风扑面而来，对情人的迷恋随风飘散，心情就变得格外舒畅。