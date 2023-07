OH MY GIRL打破“七年魔咒”携夏日专辑回归

女团OH MY GILR 7月24日发行全新EP《Golden Hourglass》时隔一年零四个月回归歌坛。专辑发行当天,OH MY GILR举行了新歌showcase,现场表演了专辑部分歌曲,并分享了专辑录制花絮。

队长崔效定说:“新专辑从准备到录制发行,倾注了无数心血,终于迎来了能被大家听到的这一天,感觉非常开心。成员们也都积极参与到了专辑的制作中,所以很想早一天让 Miracle(歌迷名)听到。”柳諟我(YooA)说:“让歌迷等太久了,所以迫不及待要和成员们一起愉快地展开回归活动。”

OH MY GIRL希望通过新专辑的音乐,展现出在盛夏里闪耀光芒的金色时光。专辑收录了主打歌《Summer Comes》,以及《Celebrate》、《My Type》、《Dirty Laundry》、《Paradise》、《Miracle》共6首新歌。主打歌《Summer Comes》讲述的是“听到喜欢的人的声音,那一刻仿佛是期待已久的夏日来临般的心动”的内容。OH MY GIRL用最炽热的激情,在音乐中打造了最清爽的盛夏。

成员金美贤(Mimi)就新歌和之前发行过的夏日音乐的不同之处表示:“这是OH MY GILR第一首直接使用‘夏天’一词的夏日歌曲。我觉得无论在哪个季节、无论在哪里听,都会勾起自己美好的夏日回忆。”她还介绍说,MV中出现的僵尸们,是在大热韩剧《僵尸校园》中饰演过僵尸的演员们,他们逼真的表演让自己瞬间就融入到了相应的场景。另外,金美贤因参与录制综艺节目《Biong Biong地球游戏厅》而成为人气综艺爱豆,她表示:“每天都很感恩,也为能和成员们一起展现更加美好的OH MY GIRL而努力。”

今年4月,OH MY GIRL前成员金祉呼合约到期后退出了组合,但其余6位成员则与公司续约并继续进行活动,成功打破了“七年魔咒”,对此成员玄胜熙表示:“一年零四个月的空白期的确不短,这一次回归就好似组合进行了改版,让我们有更多的责任心和勇气去填补那些空位。”