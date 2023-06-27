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职业：演员

生日：1971年3月2日

出生地：全罗南道和顺郡

血型：A

身高：172cm

MBTI：ESFJ

学历：东国大学表演专业/高丽大学研究生院英语英文专业

出道：第33届韩国小姐“善”（1989）





高贤廷堪称韩国传奇演员之一。1989年参加“韩国小姐”选秀并获得“善”头衔后，她凭借出众的美貌，成为影视圈内竞相邀约的目标。令人惊喜的是，高贤廷有着极高的表演天赋，一部分人原以为的花瓶人设，也并没有在她的身上出现。高贤廷的出道作品为KBS长篇电视剧《挂在枣树上的爱》，高贤廷饰演的人物一身土气，但高贤廷表演的恰到好处，表演路上的第一步便获得了不少肯定。之后高贤廷凭借美貌以及无懈可击的演技，成为当时最当红的女演员，她早期出演的作品《妈妈的海》以及《沙漏》在播出时段万人空巷，成为韩国电视史上的奇迹。1995年，高贤廷在事业如日中天之时嫁入豪门，完全退出了演艺圈，直至2003年婚姻破裂。2015年，高贤廷带着所有观众的期待主演了电视剧《春日》，宣布影后的回归。回归后，高贤廷的演技也依旧在线，陆续输出了《善德女王》、《大物》、《我亲爱的朋友们》等佳作，并仍在持续更新自己的表演清单，为观众呈现前所未有的高贤廷。





代表作品：

·电视剧

《面具女孩》（2023）

《你的倒影》（2021）

《我亲爱的朋友们》（2016）

《女王的教室》（2013）

《大物》（2010）

《善德女王》（2009）

《HIT》（2007）

《狐狸啊干啥呢》（2006）

《春日》（2005）

《沙漏》（1995）

《妈妈的海》（1993）

·电影：

《比老虎更可怕的冬日客人》（2018）

《MISS GO》（2012）

《北村方向》（2011）

《女演员们》（2009）

《懂得又如何》（2009）

《海边的女人》（2006）





主要获奖记录：

SBS演技大赏 大奖/十大明星奖（2010）

首尔电视剧盛典 韩流特别奖 最佳女演员奖（2010）

第37届韩国放送大赏 电视剧演员奖（2010）

第46届百想艺术大赏 电视类 大奖（2010）

第22届韩国PD大赏 电视剧演员奖（2010）

MBC演技大赏 大奖（2009）

第7届釜山影评家协会将 最佳新人女演员奖（2006）

SBS演技大赏 十大名星奖（2005）

第28届百想艺术大赏 最佳新人奖（1992)