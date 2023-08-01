INFINITE时隔五年完整回归 录制打歌舞台泪洒练习室

INFINITE 7月31日发行第七张EP《13egin》，时隔5年再次回到歌迷身边。

目前INFINITE各成员并不在同一所经纪公司，因此此次6人“完整体”回归令歌迷期待已久。负责此次INFINITE活动的是由成员金圣圭成立的新公司“INFINITE Company”，这也是促成此次回归的重要因素。

出道至今已有13年的INFINITE成员，在新专辑发行记者会上也纷纷吐露了感想。成员南优铉表示，这一次的回归让自己期待已久，自己作为INFINITE的成员仍觉得无比骄傲和自信。队长金圣圭称，这一次的专辑是组合出道后，第一次全部由成员自己做决定的专辑，他介绍说：“光是Demo就听了100多首，成员们边聊边听，过程很开心。这次专辑是INFINITE的另一个开始，保留了之前的风格，也尝试了新的曲风。”

因目前各成员均属于不同公司，因此能够继续使用“INFINITE”作为组合名进行活动，需要前公司授权使用“INFINITE”商标权。对此，成员们曾在回归前集体拜访前公司代表，向其解释并征得同意，前公司代表也爽快答应，将“INFINITE”商标权作为生日礼物赠予了金圣圭。

新专辑主打歌为《New Emotions》，旋律十分抓耳，展现了INFINITE从容、性感的男性魅力。在录制歌曲打歌舞台时，成员们拥抱在一起流下了热泪。成员们也纷纷表示，今后只要各自行程允许，便会持续为歌迷输出新歌。