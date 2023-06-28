今年6月，北韩媒体报道，国家邮票发行局发行了印有国鸟——喜鹊图案的邮票。





过去，北韩表示刚毅、勇猛的苍鹰反映出民族性格与气质，并将其定为国鸟，但是最近将国鸟改为“喜鹊”。有关于此，北韩最高人民会议常委会年初通过《国家象征法》等多项政令，并强调各级党委要进一步加强对民众的思想教育。分析认为，北韩颁布《国家象征法》政令意在塑造与传播柔和友好的国家形象。





此外，北韩在去年12月举行的劳动党第八届中央委员会第六次全体会议上确定2023年必须实现的12项经济发展目标，并将其称为“12个重要高地”。引人瞩目的是，在这12项经济发展目标中，粮食增产被排在首位。由此可见，北韩的粮食状况依然十分严峻。





在此情况下，北韩于今年7月发行《民族文化遗产（农民生活图）》邮票，表示北韩高度重视农业发展。如此这般，邮票在北韩不仅是寄递邮件的邮资凭证，还扮演着宣传其体制和政策以及最高领导人的业绩等多种角色。





一般来说，邮票体现一个国家或地区的历史、科技、经济、文化、风土人情、自然风貌等特色。那么。北韩的邮票如何呢？2020年7月刊载于金日成综合大学官网上的一篇随笔中说，1840年英国在世界上首次发行邮票后，很快为全世界所接受，并被称为“纸上宝石”、“微型百科全书”，甚至被誉为“国家的名片”。





随笔强调，将邮票销往海外可宣扬本国文化魅力，传达国家方针政策等，能以很少的费用取得很大的宣传效果，而且是赚取外汇的一种手段。因此，对北韩来说是非常重要的事业。





去年11月18日，北韩国务委员会委员长金正恩的女儿金主爱现身“火星-17型”洲际弹道导弹试射现场。这是金正恩子女首次在公开场合露面。今年1月3日，北韩国务委员会委员长金正恩还带着金主爱同参与导弹试射的工作人员合影留念。





2月14日，北韩朝鲜邮票社公布了为纪念“火星-17”型洲际弹道导弹发射成功的邮票图稿。8款新邮票图稿主要为去年11月北韩国务委员会委员长金正恩现场指导“火星-17”型洲际弹道导弹时拍摄的照片。





金主爱在其中5款邮票亮相，均为以导弹为背景，与父亲金正恩手牵手并排走，或挽着手臂摆拍，或与人民军士兵合影。这是金主爱首次在邮票中亮相。





北韩有不少印有最高领导人家属或亲属肖像的邮票。如：国务委员会委员长金正恩的祖母金正淑；已故国家主席金日成的父母、祖父母。此外，金日成的叔父金亨权和弟弟金哲柱也曾在以抗日独立运动为主题的邮票中亮相。





在最高领导人中，印有已故北韩国家主席金日成肖像的邮票已司空见惯，已故国防委员会委员长金正日于20世纪80年代正式被确定为接班人后，北韩首次发行印有金正日肖像的邮票。





2011年金正日逝世后，金正恩首次登上北韩邮票，但是与先父金正日一起在邮票中亮相，而且在邮票下方只写着金正日的名字。2012年，北韩为纪念劳动党第四次党代表会议而发行的邮票则以白头山为背景，印有金正日、金正恩父子图案；在庆祝少年团成立66周年的纪念邮票中，印有金正恩与少年团团员们合影的照片。





2013年金正恩发表新年讲话后，北韩首次发行印有金正恩肖像的邮票。如此这般，金正日和金正恩都是打好其政权基础后在邮票中亮相的。那么，北韩为何在邮票中亮相年幼的金主爱呢？





第一是为了强调白头山血统革命世家血脉绵延不绝。众所周知，金主爱是金正恩第二个孩子，最高领导人多生孩子在生育率下降的北韩还可成为民众效仿的良好榜样。第二是通过摆脱神秘主义，提升民众对最高领导人的好感度。也就是说，对外公开最高领导人家庭成员，可在不失其权威的情况下获得民众爱戴和支持。第三是表现出金正恩对女儿金主爱的深深爱意，以打破重男轻女的观念和改善对女性的认识。





北韩考虑其内部状况和国际形势发行多种多样的邮票。其中，金主爱登场的邮票还被视为面向国际社会发出的一种信息。首先，北韩通过金主爱登场的邮票强调北韩的核导弹并非是威胁人类生存的武器，而是为了保卫金主爱这样的儿童和死守北韩生存权的一种安全装置。也就是说，北韩开发核武、进行导弹试射并非是面向世界的武力挑衅。第二，北韩试图借此展现正常的家庭、正常的国家形象，以对冲研发核导、威胁世界安全的不良形象。第三，北韩试图以此塑造欧洲君主制国家形象。过去，北韩从不公开最高领导人的私生活，且其儿女等家属在登上政治舞台以前绝不公开露面。但是北韩国务委员会委员长金正恩执政后，经常携夫人李雪主出席公开活动，最近还带着女儿金主爱在公开场合亮相。对此，有分析认为，这是金正恩在为白头山血统世袭权力奠基铺路。但从另一方面来看，金正恩像似在模仿欧洲皇室世袭君主制国家形态。





韩国最早的邮票是1884年邮政总局成立后发行的“文位邮票”；韩国政府成立后印制发行的第一套邮票是1948年8月启用的“大韩民国邮票”；北韩最早的邮票是1946年3月发行的无穷花图案邮票和白头山三仙岩图案邮票。同年8月15日，北韩首次发行以太极旗为背景的金日成主席肖像邮票。





北韩在2015年出版的《朝鲜邮票目录》中说，无穷花是自古以来朝鲜人民非常喜欢的一种花，也是随处可见的多年生草本植物。她从5月开始绽放花朵，直至秋季反复朝开暮落，每天早上都会开一批新的花朵而被命名为无穷花。又说，无穷花因颜色多样娇艳、花香淡雅芬芳而受朝鲜人民的喜爱。





今天，无穷花和太极旗虽然的韩国的国花和国旗，但在抗日战争期间是韩民族独立运动的象征。因此，北韩在制定其国旗“人共旗”以前并未对太极旗心存反感。





南北韩在韩国战争期间都发行了邮票。北韩媒体称，韩战期间为鼓舞人民军士气而发行了31套邮票。北韩的邮票以宣传其社会主义体制的内容为主，采用劳动者图案也是宣传其体制的一种方式。





1948年发行的《劳动法令》颁布2周年纪念邮票作为北韩劳动者登场的最具代表性的邮票，其意义在于纪念解放后首次制定维护人民利益的民主宪法和建立起“权在于民”的劳动者和农民的国家。在2000年1月1日发行的新年纪念邮票中，劳动者高举着火炬，以锐利的眼神展现出为国效力的坚定意志，邮票下方印有“强盛大国、一心团结”字句。劳动者经常出现在邮票的原因在于他们为北韩产业发展扮演着不可或缺的排头兵角色。此外，北韩经常发行炫耀最高领导人业绩的邮票，有时将邮票作为政治宣传和思想宣传的手段。因此，通过北韩的邮票能解读其对外政策。





北韩的邮票从选定主题到确定图案的全过程都在内务省及劳动党中央委员会属下宣传鼓动部和国际部专员参与下进行。过去，北韩经常发行反美邮票，但是2018年北韩国务委员会委员长金正恩和时任美国总统特朗普就核问题在新加坡举行双边首脑会谈后，北韩发行金正恩与特朗普合影的邮票，表现出改善美北关系的意志。此后，两人在河内举行的会谈虽然无果而终，但是北韩没有发行反美邮票，这意味着北韩为重启会谈留下了余地。如此这般，通过北韩的邮票能解读其外交政策。





随着电子邮件等网络通信的发达，邮票的使用量在不断减少，但是北韩依然强调邮票的意义和重要性。特别值得一提的是，北韩于2012年太阳节举行朝鲜邮票博物馆改建开馆仪式，并在每年太阳节、光明星节和劳动党建党纪念日举行朝鲜邮票展等邮票相关活动。与此同时，北韩朝鲜邮票社在扩充海外支部，并开设了对外销售北韩邮票的网上商店。





最近，北韩遵照最高领导人建设社会主义强盛国家和文明国家的旨意，更精心地设计邮票图案，并提升了印制质量。金日成时代的邮票设计模式较为单调；金正日时代的邮票在主体艺术的基础上应用社会主义设计技法；金正恩时代的邮票大都使用照片，并配以多种多样的设计技法，且其印刷质量控制技术已达到世界级水平。





一直以来，北韩在各种国家纪念日发行新款邮票，以宣传其体制优越性和最高领导人的业绩，并通过邮票释放政治、经济、军事、对韩关系、对外关系等多方面信息，但不知我们何时能看到祈愿南北韩和平统一的邮票。