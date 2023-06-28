《漫话国乐》 祈福打令 / 凤旗舀鱼歌 / 船歌

朝鲜王朝中期发生丙子胡乱，林庆业将军为了攻打清朝而前往中国途中，曾在延平岛短暂停留过。当时正是战乱时期，林庆业将军因为没有准备足够的军粮出征而遇到粮食短缺的问题，可将军为人沉着稳重，从容不迫的下令士兵砍伐荆棘，把这些荆棘密密麻麻地插在滩涂上，然后等到退潮后出去一看，每条树枝上都挂着黄花鱼，让将士和居民都为之惊讶。从此，延平岛等西海岸地区都把林庆业将军奉为黄花鱼神，每逢年初，居民们为了安全捕捞黄花鱼，且满载而归，在供奉林庆业将军的祠堂里挂上五色旗，给黄花鱼神等诸神举行丰鱼祭，祈求渔船安全归来。

《祈福打令》/ 演唱-秋多惠CHAGIS乐队





以前，丰鱼祭可以说是沿海地区渔村的庆典活动。整个村庄的人不仅齐心协力准备巫术，举行巫术时还一同尽情玩乐。这时除了主管巫术的巫婆以外，居民们也齐唱捕鱼时唱的劳动谣来助兴。





《凤旗丰鱼歌》的凤旗，又名“凤竹旗”，指将传说中凤凰栖息的竹子切成好几条，每个竹条上戴上五彩缤纷的纸花或旗帜的本来是在渔船的蓄鱼舱检查渔获量时使用的工具，后来成为满载而归的象征。当渔船满载而归靠近家乡时，船上挂起凤旗，渔夫们兴高采烈地表演农乐，以热闹的音乐声向陆地的家人报喜讯。不仅如此，在渔村举行巫术时也挂凤旗，在场的居民齐唱《划桨歌》、《舀鱼歌》等劳动谣，一同玩乐，称为“凤旗游戏”。《舀鱼歌》是船上捞了渔网后，用铁锹舀鱼装进蓄鱼舱时唱的劳动谣。渔船的活儿都是些单调又费力的体力劳动，可当渔夫们目睹满满的渔获量，都会高兴地不知辛苦，干活儿也非常起劲，所以这时唱的劳动谣也充满了激情和活力。

《凤旗丰鱼歌》中“舀鱼歌” / 演唱-金容宇





有人说：“世上最苦的事情就是现在我们正在做的事情。”尤其在工作方面，很多人都想自己做的是最难、最苦的事情。古时候，不像现在这样，不仅没有坚固又结实的船只，也没有天气预报，而且海上天气变幻莫测，坐上一艘小小的木船出海捕鱼，如果海上遇到台风什么的，会不由得想今天可能是自己人生的最后一天，这时人们都会深切体会人的无能和软弱。也许是这样，渔村比起别的地方有更多的禁忌，而且凡事靠信诸神，经常举行巫术祈求平安。家人也一样，直到父亲平安归来，唯恐触犯惹晦气，如履薄冰，注意自己的言行，所以当渔船归来，无论是渔民还是家人都会特别高兴，渔船还没抵达陆地就在船上奏响音乐，鼓乐喧天，告诉家人自己已平安归来，这时唱的劳动谣就是《船歌》，里面有这样的歌词：

“捕完了鱼泳岛和七山的鱼，再去延平岛海上捞钱吧。捞钱去，捞钱去，往延坪岛海上捞钱去……”

其中的鱼泳岛是北韩平安北道的岛屿，七山则位于全罗南道灵光郡，这些地方都以盛产黄花鱼而出名。渔夫们想把从北韩鱼泳岛至南部地区的七山岛，将海上所有的黄花鱼一网打尽，所以歌中还有这样的歌词：

“在延平岛只留下一对雌雄黄花鱼，其余都给捞上来吧。”也就是说，即使是想捕鱼发财，也得把一对雌雄黄花鱼留给后代子孙，让子孙也能以捕鱼谋生。