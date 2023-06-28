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职业：演员

生日：1996年2月14日

血型：O

身高：182cm

MBTI：INFP

学历：汉阳大学戏剧电影学

出道：KBS电视剧《学校2017》（2017）





洪炅自诩是为表演而诞生之人。洪炅年幼时就极其喜爱看电影，成为演员是他的第一个人生理想，18岁便开启了表演的人生。洪炅是一个行动派，在确定了自己未来方向后，他便在父母的极力支持下进行各项准备，从拍摄形象照到四处试镜，他都认真对待。他在诸多短篇电影和独立电影中积累的演技，也在此过程中学会了如何通过剧本与角色产生共鸣，这也使得他将演技视为高于一切的存在。如此正确的表演价值观也为他带来了果实，2020年，出道仅三年的洪炅，凭借在电影《清白》中所饰演的自闭症患者“正秀”一角，拿下次年百想艺术大赏最佳新演员奖。洪炅的个性偏安静，在拍戏之余，他最常做的事便是看书，他甚至坦言，如果非必要，他可以整整一星期宅在家里看书。或许正因如此，他才具备了与文字深入交流的能力，从而为观众展现一个个鲜活的荧屏、银幕生命。





代表作品：

·电视剧

《恶鬼》（2023）

《脆弱的英雄》（2022）

《红天机》（2021）

《D.P.：逃兵追缉令》（2021）

《邻家律师赵德浩2》（2019）

《火星生活》（2018）

《LIVE》（2018）

《Jugglers》（2017）

《学校2017》（2017）

·电影：

《通话惊魂》（2021）

《真正遥远的地方》（2021）

《清白》（2020）

《随脑所欲罗曼史LR》（2017）





主要获奖记录：

第57届百想艺术大赏 电影类 最佳新人男演员奖（2021）