《大豆女玛丽亚》 - 李璟子

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在工厂上班的时候，因为她很孝顺，人们都叫她“大豆女”。偶尔逢年过节去走亲戚，白发苍苍的爷爷都会很亲切地叫她一声“大豆女啊~~”





琴顺上面有三个哥哥，他们每个人都想着要上更多的学。即使小妹妹把做女佣好几年的薪水都拿来给他们垫了学费，他们也总是伸出空空如也的双手，面无表情地看着她。





一到发工资的日子，母亲就会跑来纺织工厂门口，连信封一起拿走。就算不是发工资的日子，哥哥们也常常穿着校服轮流跑来，跟她伸手要钱。这样的时候她总是东借西凑，让哥哥们笑着离开。别人是不了解那种喜悦的。等以后出人头地，一定要让妹妹过上好日子，好好享福——哥哥们的话总是让她鼻子一酸，倍感幸福。









听着老奶奶沙哑颤抖的声音，玛丽亚又一次想起了哥哥们，还有一起生活了不到一百天的第一个丈夫，以及深夜里暂时托付给那个丈夫的女儿京雅。她还想起了安德鲁，因为语言不通，他们吵架的时候都是用自己国家的语言互相骂来骂去。





虽然是玛丽亚办理了各种移民资料邀请来的，但只要移民生活中遇到各种不顺，二哥和三哥都会来找她闹一番。这些血亲们一直都在战战兢兢，担心自己现在的一切是通过曾经做过美军陪酒女的妹妹得来的事实公诸于众……





玛丽亚摇了摇头。都是些不好的想法，越想心里越难过。





할머니의 거칠고 흔들리는 목소리를 듣는 동안

마리아는 또 다시 오빠들을 떠올리고

백일도 못 살고 헤어진 첫 번째 남편을 떠올리고

그 남편에게 잠깐 맡기겠다고 한밤에 놓고 나온 딸 경아를 떠올리고,

서로 말이 통하지 않아 제 나라 말로 욕하고 싸웠던 앤드류를 떠올렸다.





이민 서류 만들어 초청했는데도

이민 생활 고달프면 마구 패고 행패 부렸던 둘째와 셋째 오빠,

행여 자신들의 오늘을 양갈보 누이가 만들었다 알려질까 전전긍긍하는 피붙이들...





마리아는 고개를 흔들었다.

다 나쁜 생각들이었다.









尽管经过了马赛克处理，玛丽亚最终还是出演了电视节目。虽然因此被哥哥们怒斥，但她却有一种久病初愈的感觉。对一个人来说，即使过去非常悲惨，那也是证明本人现在的部分。但是玛丽亚却不得不隐瞒自己的过去，这个过程让她感到自己的存在被否定了。现在即使是间接地把自己的牺牲公之于众，她的心情也因此有了稍微的放松。但是到了最后玛丽亚又变得漠然起来，因为她生活过的岁月，她的付出并没有得到真正的认可。即使节目中提到了要纪念女性们的自我牺牲，但也只是止步于展现给观众一些刺激性的场面。而周围的人们最关心的也只是马赛克后面的女人是谁，在这样令人感伤的情况下，玛丽亚只能用漠然来守护自己。









他说，韩国移民的百年历史建立在被我们轻蔑地称为“洋公主”的女性们的自我牺牲上。在他接受采访的一分钟里，电视画面上展现了韩国战争以后的美军基地的风景——在议政府，东豆川、平泽、松炭等地的美国基地，化着浓妆的韩国女性和美军们一起散步或跳舞。战争之后是黑白老画面，经济开发时期是彩色画面。





不知是不幸还是万幸，玛丽亚没有看到这则新闻。





但是在老年会馆的每个角落，人们都表现出病态的好奇心。与自己的移民史相比，他们更想知道到底哪个女人是基地村出身。





当然哥哥们因此感到的愤怒直冲云霄。但是听了哥哥们的怒斥后，玛丽亚反而有种久病初愈的感觉，精神好像也焕然一新，然后变得漠然起来。





그는 한국 이민 백 년사의 초석은

우리가 ‘양색시’라고 경멸해 부르기를 서슴치 않는 여성들의

‘자기희생’을 토양으로 했다는 말로 인터뷰를 맺었다.

그가 말하는 1분 동안 화면은 한국전쟁 이후의 기지촌 풍경을 다양하게 보여줬다.

의정부, 동두천, 평택, 송탄 등지의 기지촌에서

짙은 화장을 한 한국인 여성과 미군들이 뒤섞여 걷거나 춤을 추는 모습이었다.

전쟁직후는 흑백의 낡은 필름이고

외화획득에 물불 안 가리던 경제개발 시대의 것은 컬러 화면이었다.

불행인지 다행인지 마리아는 이 뉴스를 보지 못했다.





그러나 노인회관의 구석구석에선 자신들의 이민 역사보다

이곳의 어떤 여자가 과연 기지촌 출신인가를 알아내려는

병적인 호기심으로 한동안 뒤숭숭했다.





물론 마리아에 대한 오빠들의 실망과 분노는 하늘을 찌르고도 남았다.

그런데 오빠들의 호통을 들은 후에

마리아는 흡사 오랜 질병에서 회복된 기분이었다.

정신이 맑아오는 걸 느끼기도 했다.

그리고 무심해졌다.









作者 李璟子（이경자） 1948年1月28日出生于江原道襄阳。1973年发表小说《确认》（확인）步入文坛。