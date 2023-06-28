47亿亚洲人民的体育盛会——第19届夏季亚运会将于9月23日在中国浙江省杭州市拉开帷幕。





受新冠疫情影响而推迟一年的杭州夏季亚运会，预计共产生483枚金牌。韩国将派遣由1180人组成的体育代表团参赛，力争奖牌榜第二。据悉，北韩也将参加杭州亚运会。





新冠疫情爆发后，以保护运动员不受新冠病毒的威胁为由，拒绝参加东京夏奥会等国际体育赛事的北韩像似确定参加下个月举行的杭州亚运会。





6月14日，也就是杭州亚运会倒计时100天，中国国家体育总局和杭州亚组委在举行新闻发布会时表示，亚洲45个国家和地区奥委会全部报名参赛。亚洲奥林匹克理事会由45个成员组成，北韩也是亚奥理事会45个成员之一。因此，中方公布45个亚洲国家和地区全部报名参加杭州亚运会的消息，意味着北韩也向杭州亚组委提出了参赛申请。





当天，中方虽然没有点名北韩，但表示45个亚洲国家和地区均报名参加而被解析为北韩已确定参加杭州亚运会。这将是2018年雅加达﹒巨港亚运会后，北韩时隔5年重返综合性国际体育赛事。





其实，今年年初就已传出北韩将参加杭州亚运会的消息。北韩以保护运动员不受新冠病毒的威胁为由，拒绝参加2021年7月在东京举行的奥运会后，国际奥委会执委会决定暂停北韩奥委会资格至2022年底。也就是说，2022年底以前，北韩不得参加国际体育赛事。奥委会资格得到恢复后，北韩于今年3月举行奥委会大会，讨论了2023年工作方案。





此外，朝鲜中央电视台则编排了介绍20世纪70年代称霸乒乓球世锦赛，被称为“乒乓球女王”的朴英顺等北韩著名运动员和教练员的节目。那么，北韩是从什么时候开始参加亚运会的呢？





北韩于1974年首次参加在德黑兰举行的第7届亚运会，并接连参加之后举行的亚运会，但缺席1986年在首尔举行的第10届亚运会和1994年在广岛举行的第12届亚运会。其原因分别是北韩抵制1986首尔亚运会和国家主席金日成于广岛亚运会开幕之前的1994年7月逝世。除这两届外，北韩参加了1974年以来举行的每届亚运会。





1974年在德黑兰举行的第7届亚运会因共产主义国家大举参加而掀开亚运会历史新篇章，首次参加亚运会的北韩斩获15枚金牌，奖牌榜位列第五。之后，除1986年首尔亚运会和1994年广岛亚运会外，北韩参加每届亚运会，但是90年代后，北韩在奖牌榜上的排名逐渐下降，有时退居第16位。





20世纪90年代以前和以后，北韩运动员的竞技能力有明显的差异。90年代以前，北韩在亚运会奖牌榜上位列第四或第五，但是90年代中后期为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难行军”后，北韩运动员的竞技能力呈下滑趋势。





进入21世纪后在韩国举行的2002年釜山亚运会上，北韩列奖牌榜第八位，在2014年举行的仁川亚运会上，奖牌榜位次提升至第七，但是在2006年多哈亚运会上排名第16位，在2010年广州亚运会上也仅排名第12位等，未能恢复往日的辉煌。





尽管如此，不论过去还是现在，北韩有其能让运动员提高竞技能力的项目。那就是射击、柔道、体操、乒乓球、举重、摔跤等北韩的强势项目。据悉，北韩在金日成时代将这些强势项目指定为“胜算项目”，并致力于投资培养优秀的运动员。





进入金正恩时代后，北韩将射箭、女子足球、马拉松、拳击、竞技体操、跆拳道等列入能在国际大赛获得良好成绩的“胜算项目”，并且取得了可观的成果。





在金正恩执政后首次举行的2014年仁川亚运会上，北韩不仅获得女足金牌，还在举重项目上刷新了5项世界纪录。特别值得一提的是，在亚运会等国际大赛崭露头角的北韩运动员都得到非常优厚的待遇。





首先，运动员的身份和地位得到了显著提升。北韩居民入住平壤高级公寓并非易事，但是在国际大赛上斩获金牌的运动员，国家向他们提供平壤高级公寓、私人轿车或年老后可以领取的养老年金，还被授予“英雄”称号等，给予特别待遇。





以1999年在西班牙塞维利亚世界田径锦标赛上摘取女子马拉松桂冠，为北韩夺得世锦赛历史上第一枚金牌的郑成玉为例，她带着金牌回国时，北韩动员100万民众为她举行欢迎大会，之后授予“共和国英雄”称号。此外，还送给她平壤一套高级公寓和五万美元，甚至指名相当于韩国国会议员的北韩最高人民会议代议员。据悉，郑成玉在北韩仍被尊为“英雄”，并在平壤市体育团担任重要职务。





在2006年多哈亚运会竞技体操男子跳马项目脱颖而出，斩获金牌的北韩选手李世光也得到一套住房。但是比住房等礼物更有价值的是同“人民运动员”称号一道被授予的“努力英雄”称号。





“努力英雄”作为一种荣誉称号，授予在经济、文化、建设领域立下功劳的人。其等级虽然比郑成玉被授予的“共和国英雄”低一级，但是对李世光来说，被授予“努力英雄”称号是很光荣的事情。





如此这般，在国际大赛斩获金牌的北韩运动员通常都名利双收。那么，在即将开幕的杭州亚运会上，哪些北韩运动员能出人头地，成为体育明星呢？





由于北韩近五年未参加国际大赛，北韩运动员的竞技能力可以说被蒙在鼓里，但是北韩每年都发掘并公布“十大最佳运动员”名单。今年2月公布的“2022年十大最佳运动员”名单中有举重选手李成金、卢光烈、宋国香、金日京，柔道选手金珍雅，拳击选手方哲美，摔跤选手郑仁顺，射击选手权光一等。他们能被选为北韩十大最佳运动员，想必在杭州亚运会上也能取得优秀的成绩。





据外媒报道，北韩已报名参加杭州亚运会，并将派遣约200人规模的体育代表团。具体参赛项目和运动员名单尚未公布，但会派出举重、体操、摔跤等传统优势项目的运动员和被选为2022年北韩十大最佳运动员的其他强势项目男女运动员。因此，南北韩运动员将在这些项目展开激烈的竞争。令人惋惜的是，南北韩代表团难以在杭州亚运会开闭幕式共同入场，也无法组建联队参加部分项目的比赛。





从历史上看，南北韩曾就是北韩是否参加1964年东京奥运会和是否组建联队参加部分项目的比赛进行磋商，但是北韩最终决定不参加东京奥运会而不了了之。1990年北京亚运会期间，南北韩啦啦队曾共同为双方运动员加油助威，但这不是国家与国家、体育部门与体育部门间正式推进的事项。





就这样过了10年后，2000年悉尼奥运会到2018年雅加达·巨港亚运会，南北韩共12次在国际大赛上共同入场、共同加油或组建联队参加部分项目的比赛。之后，因北韩持续进行核开发和导弹试射，国际社会不断加大对北韩制裁力度，南北韩体育交流也处于中断状态。





亚运会是南北韩通过体育谋求和谐发展的重要平台。1990年北京亚运会期间，南北韩啦啦队首次共同为双方运动员加油助威。在南北韩关系趋暖时举行的2018年雅加达﹒巨港亚运会开闭幕式上，南北韩代表团举着韩半岛旗共同入场，并组建女子篮球、皮划艇、赛艇三个项目的联队，向世界发出和平与和谐的信息，但是在杭州亚运会将无法看到这种情景了。尽管如此，如果北韩派团参加杭州亚运会，明年参加巴黎奥运会的可能性将随之提高。





新冠不是从全球大流行降格为风土病了吗？在此情况下，如果北韩继续采取锁国政策，拒绝派团参加2024年巴黎奥运会，国际奥委会有可能再次停止北韩奥委会资格。因为《奥林匹克宪章》规定，各国奥委会有义务派遣运动员参加奥运会，如果违反该规定，国际奥委会可能会对该国奥委会进行处罚。





此外，杭州亚运会结束后，将进入巴黎奥运会各竞技项目预选赛环节。北韩必须在世锦赛上达标入围成绩或在预选赛中出线后才能获得巴黎奥运会的入场券。





杭州亚运会具有巴黎奥运会的前哨战的性质。因此，北韩将通过杭州亚运会重返综合性国际体育赛事，并积极争取2024年巴黎奥运会的入场券。