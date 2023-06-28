《漫话国乐》 济州游戏歌 / 驱鬼仪式 / 驱鸟

以前韩国的巫俗信仰一度被视为迷信受到大众的冷落，可学者的想法就不同了，把它视为诸多宗教之一，称作“巫教”。巫术的话像佛教的礼佛或基督教的礼拜一样，指巫教的司祭——巫婆操办的宗教仪式。如今的巫婆经常被视为被神灵附身后给人占卜的人，其实巫婆是为了传承巫术而接受专业训练的。以前，汉江以北地区的巫婆大多是经过神灵附体的体验后成为巫婆的“降神巫”。南部地区和东海岸地区的巫婆大多以巫婆世家的“世袭巫”为主。





巫术对于古人来讲，不仅仅是一种宗教仪式，也是热闹非凡的场面，因为行巫术时巫婆献上歌舞来愉悦神，这时在场的人因精彩的表演开心，相信神灵也会兴致勃勃，所以每次行巫术的场所都会吸引众人捧场凑热闹。

济州民谣《济州游戏歌》/ 演唱-鶯飞乐队





《济州游戏歌》本来是在七头堂灵登神跳时唱的巫乐。“灵登神跳”是每年农历2月，济州岛的海女们为了迎接风神——“灵登神”，求神祈福安康和渔业丰收而举行的巫术。济州人相信每年到了农历2月，“灵登神”下凡人间到济州各地，往大海洒遍海带、鲍鱼、海螺等海鲜的种子，让海女们潜水捕捞。行巫术时，海女们也跟着巫婆一起唱歌，自然学会了这首巫乐。由于旋律欢快，以后人们在打鱼、干农活儿、游玩时也时兴唱这首歌而发展成民谣。





《本解》也是济州岛的巫乐，主要歌颂神灵的来历。如果仔细听其辞说，歌词里蕴含着从上帝创造天地至阴间差使等诸神的故事，和希腊罗马神话相比也毫不逊色。《本解》一般以巫婆从头到尾口述的方式表演，中间还包括一些愉悦神的音乐。





济州巫乐《驱鬼仪式》本来是巫术中间进行的一种简单的驱鬼仪式。仪式中巫婆先背诵玉皇大帝、诸佛西天、山神、阴间十王等强大的神，接着歌颂哪些鬼魂变成“杂鬼”浪迹黄泉后至于此地的缘由。据说生前过得踏实、积德行善的人是死后不会变成“杂鬼”的。有趣的是，在这首巫乐中出现的“杂鬼”中还有在大东亚战争殉难的人，如此这般，分享社会的痛苦也是巫术的主要作用之一。

济州巫乐《驱鬼仪式》 / 演唱-巫婆姜淳善（音)





令人感到欣慰的是如今对济州巫乐感兴趣的艺人也多了起来。在古代的巫俗信仰中，鸟是老天爷和人类沟通的媒介。古人相信灾殃降临前，鸟会飞来警示人们。古时候，鸟是不祥的象征，所以鸟的韩语发音（새）来自“邪”字的韩语发音(사)。





《驱鸟》是在巫术中，迎接神灵之前的驱邪环节演唱的巫乐。古人驱鸟不会冷酷无情地赶走，里面就有这样的歌词：“遇到肚子饿了想吃大米的鸟，就给它大米后赶走。遇到口渴的鸟，就给它饮水后赶走……”古人认为如果想求神祈福，得先分享自己拥有的，这就是在巫俗信仰的根底铺垫的老百姓的心态了。