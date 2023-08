ⓒ SM Entertainment

少女时代太妍8月12日、13日在泰国曼谷IMPACT ARENA举行个人演唱会“TAEYEON CONCERT - The ODD Of LOVE in BANGKOK”圆满落幕。两天的演出中,太妍为到场的歌迷进行了独具魅力的精彩表演。

太妍于2017年首次在泰国曼谷举行个人演唱会“PERSONA”,成为首位在泰国举办单独演唱会的韩国Solo女歌手,次年2018年12月太妍又在泰国举行了一连两场个唱,成为第一位在泰国连续举行演唱会的韩国Solo女歌手。而此次太妍再创纪录,作为首位韩国Solo女歌手登陆曼谷著名体育场IMPACT ARENA开唱,且两场演出全席售罄,显示出太妍在当地的超高人气。

此次演唱会上,太妍为歌迷带来了《INVE》《Can’t Control Myself》《Weekend》《You Better Not》等共24首个人音乐作品。本月19日、20日,太妍将举行新加坡站的演出,为本轮亚洲巡演画上完美句点。