职业：演员

出生日期：1998年2月23日

身高：180cm

血型：O

MBTI：INFJ

学历：东首尔大学视觉设计专业

出道：网剧《心动注意》（2017）





李正河本名“李观民”，他曾做过一段时期的偶像歌手练习生，当时公司老板一句“现在年轻人的名字谁还用‘观’字”，成为艺名“李正河”的由来。李正河作为练习生，参加过KBS大型偶像重振节目《The UNIT》，当时他也因阳光的个性获得了不少人气。2017年，李正河凭借网剧《心动注意》正式成为演员出道。在随后几年的作品中，虽然他都是配角，但每个角色都能让观众形成记忆点，2022年他加入了Disney+斥巨资制作的原创韩剧《MOVING异能》的演出名单，饰演重要角色。该剧演员阵容十分强大，包括柳承龙、韩孝周、赵寅成、车太贤、柳昇范、金成畇、金熙元等韩国实力派演员，而李正河可谓是剧中灵魂人物之一，这也使得他的热度倍增。李正河也为剧中角色高中生“金奉皙”增重30kg，在采访时被问到自己为角色做出的身材牺牲时，他给出了十分高情商的回答说：“反而很开心可以一直吃东西”。该剧播出后，胖乎乎、憨态可掬的他可爱值与观众好感度大增，同时演技也倍受认可，让大众真正记住认真表演的演员——李正河。





主要代表作：

·电视剧

《MOVING异能》（又名：超能异族，2023）

《无法抗拒的他》（2021）

《Run On》（2020）

《新入史官丘海昤》（2019）

《新生：他们的挑战精神》（2019）

《不让做就更想做19》（2018）

《心动注意》（2017）