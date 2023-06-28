金正恩时代的体育政策

韩国媒体5月11日报道，政府决定6月1日起将新冠疫情预警级别从“严重”下调为“警惕”，并大幅放宽确诊病例隔离义务等各种防疫措施。这意味着我们将恢复到疫情前的生活状态。





世界各国允许外国人入境时不必出示新冠阴性健康证明和解除佩戴口罩义务后，很多韩国人迫不及待地出国旅游，并且毫不犹豫地参加聚餐、聚会等聚集性活动。





新冠疫情爆发后，北韩为防止疫情在其境内扩散而停止大型体育赛事活动，但是最近举办了多种多样的体育赛事。那么，北韩重启体育赛事具有何等意义呢？





北韩国务委员会委员长金正恩执政已逾10年。其间，北韩在政治、军事、经济、社会等方方面面发生诸多变化，体育政策也不列外。金正恩在执政之后的2012年下令成立统一负责体育工作的“国家体育指导委员会”，并将建设体育强国定为北韩发展的重要目标。





进入金正恩时代后，北韩着力打造体育基础设施，2013年建成平壤美林骑马俱乐部和马息岭滑雪场，并改建平壤青春大街体育村。青春大街体育村又叫“安谷体育村”，占地面积达154万多平方米，建有篮球馆、排球馆、游泳馆、举重馆、乒乓球馆、羽毛球馆等9个室内体育馆和大型露天体育场。





特别值得一提的是，2013年5月正式开校的平壤国际足球学校旨在培养国际知名的足球运动员，并通过让他们效力于欧洲职业足球联赛球队的方式赚取外汇。这可以说是金正恩政权成立后出现的体育现象。





北韩为提高竞技体育综合实力而建设马息岭滑雪场等各种体育相关设施，并在全国各地兴建游泳场、排球场、溜冰场，并积极参加各种国际体育赛事。2015年，北韩国务委员会委员长金正恩通过新年贺词提及体育发展，并表示在体育领域取得了巨大成就。那么，金正恩为何强调体育强国建设呢？





据悉，金正恩于20世纪90年代在瑞士留学的时候经常看美国职业篮球联赛比赛，并成为忠实的篮球迷，执政后还邀请前美国职业篮球运动员丹尼斯﹒罗德曼访问平壤。无论如何，对热爱体育运动的金正恩来说，体育具有非常特别的意义。





金正恩在瑞士留学时期喜欢篮球等体育运动是众所周知的事实。他接掌北韩政权后就打出建设体育强国的口号，并将体育运动政治化。有分析认为，20岁年龄段执政的金正恩试图通过体育运动政治化抵制老化的军队高层领导和政治势力。此外，因年轻人非常喜欢体育运动，金正恩试图借此向社会展现年轻人的活力。目前，北韩虽然未能摆脱经济困境，但能通过体育向国际社会展现其体制的稳定性和自信心。





金正恩的父亲、已故北韩国防委员会委员长金正日将电影等文化艺术用于体制宣传和加强内部团结。与此相比，北韩国务委员会委员长金正恩通过体育巩固其政权基础。





2016年里约热内卢奥运会女子举重项目金牌得主林贞心等在国际赛事取得良好成绩的北韩选手们有个共同点。那就是将荣耀归于最高领导人。他们在接受媒体采访时将荣耀归于最高领导人能取得宣传北韩体制和加强内部团结的效果。





在北韩，体育运动并非仅为民众幸福和身体健康，它还具有锻炼身体为党尽忠和增强国防力量、提高劳动生产率等多方面的意义。因此，北韩的体育概念和韩国有很大不同。





北韩体育运动的基本目标在于通过锻炼身体增强国防力量、提高劳动生产率，并涵养集体主义精神。北韩在体育运动中强调集体精神也是为维护其体制与政权稳定的一种方式。





北韩居民能够享受的体育运动并不很多。有些人利用业余时间踢足球或打乒乓球，有时还玩儿拔河比赛。特别值得一提的是，北韩的工人在上午工作两小时和下午工作两小时后分别要做15分钟的保健体操，北韩将其称为“工作间体操”。但这并非出于自愿，而是带有强迫性质的运动。





休闲体育也是在国家主导下进行的。北韩将每月第二个周日定为“体育日”，并进行多种多样的体育赛事。学校和职场利用早上或休息时间进行集体体操，各地区和团体则自行决定举办各种体育赛事等，着力推进体育运动的大众化和生活化。此外，北韩还将普拉提、骑马、壁球、落袋式台球等宣传为大众体育运动项目。





今年春天，北韩在平壤保龄球馆举行了“春季保龄球爱好者大赛”。30年前被视为西欧资产阶级颓废娱乐活动的保龄球，如今却成为北韩休闲体育运动项目之一。虽说时过境迁，但这真是令人感慨的事情。





据悉，北韩的保龄球人口在逐渐增加。一直以来，北韩将保龄球和高尔夫球视为西欧资产阶级颓废娱乐活动而加以禁止，但为此落入国际社会的谴责声浪之中。因此，北韩于1994年在平壤建造保龄球馆，并对外宣传平壤市民也在享受保龄球的乐趣。





保龄球球道需使用高级材料，但其材料被联合国等国际社会列入禁止北韩进口的奢侈品清单。因此，北韩无法通过正常渠道进口所需材料与设备。尽管如此，北韩建造保龄球馆，并播放平壤市民打保龄球的视频是为了强调北韩也是人人都能享各种体育运动的正常国家，但不知何时能实现保龄球运动的大众化。





2005年，北韩在平壤保龄球馆举行了“国际保龄球邀请赛”，但平时在这里打保龄球的大都是外国人和特定阶层人士。其实，北韩劳动党机关报《劳动新闻》经常提及的休闲体育运动项目是足球、排球、篮球和乒乓球。





国际体育运动项目有70-80种。其中北韩着重于30多种，并在中央政府层面成立相关团体后加入国际体育团体。此外，北韩组建由教练员和运动员等组成的体育团，运营足球队、排球队、篮球队等球队，并重点培养柔道、摔跤、举重、乒乓球等项目的运动员，以在奥运会等国际大赛取得良好成绩，而一般人经常玩儿的足球、排球、篮球、乒乓球等是在北韩人气较高的体育运动项目。





北韩的人气体育运动项目和韩国大致相同。一般来说，春季到秋季是足球赛季，春季和秋季是排球赛季，冬季是篮球赛季。此外，北韩还举行乒乓球赛等其他赛事。今年以来，北韩已举行800多人参赛的乒乓球大赛和全国农业劳动者排球大赛。那么，北韩为何举行多种多样的休闲体育运动大赛呢？





新冠疫情爆发后，北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁三年多的国境，并限制地区间人员往来。进入今年后，北韩为遏制民众不满情绪而重启类似于韩国“全国体育大会”的“道对抗群众大会”和中央机关公务员体育大会、农民体育大会等各种赛事，以消除民众对体育运动的渴望和增进内部团结。由于北韩认识到继续加强对民众的管制会出现反效果，因此通过重启赛事等方式采取缓解措施。





今年，北韩为转换新冠疫情爆发后压抑低沉的社会氛围而重启各种体育赛事，但不知在“建设体育强国”的旗帜下进行的集体体育运动能否挽回民众的心和为北韩社会注入新的活力。