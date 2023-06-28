《漫话国乐》 白发歌 / 青春歌 / 青春歌

人们突然觉得自己老了，可能是发现头上长了白头发。刚开始都会亲手或用镊子拔白发，可时间久了白发多得很难一一拔掉，这时人们会看着明显增多的白发发出一声长叹，从此就不得不染发了。





国乐中有一些短歌的歌名，叫《白发歌》的，描写了老人为白发多而发愁以及人生无常。今天给大家带来的《白发歌》以“公道世间惟白发，谁都免不了一死……”为开头，表示人间的公道只有白发、死亡是无法逃脱的。有趣的是短歌告慰人们的方式，吟诵从天皇、帝皇、人皇、神农氏、轩辕等上古传说人物至尧、舜、禹、汤、文、武、周公等中国的圣人，告诉人们不管是再怎么伟大的人物和英雄豪杰，终究都会衰老而死去，所以不要因衰老而长叹，趁年轻时尽情开心地游玩。

短歌《白发歌》/ 伽倻琴弹唱-张月中仙名唱





人们发现自己老了，同时还会后悔，后悔自己年少时没好好读书或工作，有的人还后悔一味地只专注于学习或工作，年轻时也应该做一些自己喜欢的事情，活得开开心心。所以很多人到了晚年一番好意地想表达对晚辈等年轻一代的期许，希望他们不要像自己一样到了晚年再后悔，可如今说这些话，晚辈可能会笑话你是个管闲事的老人。古人也是一样的，京畿民谣《青春歌》里有这样的歌词：





“正值花样年华，咱们还是专心求学吧。不必炫耀红颜青春，岁月无常，你我都会白发苍苍的……”





其实这首民谣本来的歌词是：





“花样年华就当了寡妇，我该跟谁诉苦呢？接我走吧，接我走吧，汉阳的郎君接我走吧……”





歌颂着年轻寡妇的哀伤和孤独，后来老一代艺人觉得看不惯就改了歌词。现在的年轻一代艺人演唱的《青春歌》就与以前不同，把严肃的内容唱得高亢而生气勃勃，好似燃烧青春激情，充满活力。

《青春歌》 / 演唱-Ssing Ssing乐队





青春的美丽和珍贵在于无限的可能性和潜能，不过目睹其可能性一一地消失也是他们得面对的现实，所以人老了回首过去时才觉得青春宝贵，对于年轻一代来讲，这也是一段难熬的时光。





今天的最后一首音乐给大家带来了歌颂现代年轻人心酸和苦楚的《青春歌》：





“没钱也没有工作，

凡事动不动就搞砸，

圣人曰有志者事竟成，

路过的狗也会笑话的。

青春、青春、青春，

这本来不是听了就令人心跳的词语吗？……”





不过老年人听了这首歌，还是会羡慕年轻人的青春年华和激情的。