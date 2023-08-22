AKMU接棒崔政勋主持《The Seasons》第三季

AKMU（乐童音乐家）即将成为国内首对兄妹主持人。

KBS电视台21日官宣AKMU李灿赫、李秀贤被选为音乐谈话类节目《The Seasons》第三季节目的MC。第三季节目命名为“The Seasons – AKMU的漫长日夜”（暂译），将9月1日首播。

深夜音乐谈话类节目《The Seasons》是KBS首档以“年度企划”形式制作的节目，一年内共将分为四季节目播出，由四组风格不同的主持人和节目嘉宾一起，带给观众四种不同的氛围和节目效果。前两季节目分别由朴宰范及JANNABI主唱崔政勋担任。KBS已持续三十年开办此类音乐节目，此次也是第一次邀请真正的兄妹歌手担任MC，AKMU也成为KBS同类节目最年轻的主持人。

新一季节目名称“AKMU的漫长日夜”是取自AKMU的感性抒情歌曲《Last Goodbye》的韩文歌名，节目将迎合秋季，为观众送去暖暖的秋日感性。另外，李秀贤曾是KBS 音乐调频“Cool FM”《调高音量》的DJ，有着丰富的访问嘉宾的经验，再加上李灿赫的才华横溢与古灵精怪，由两人主持的《The Seasons》，令观众倍加期待。

《The Seasons – 漫长日夜》将于韩国时间9月1日晚10点在KBS2首播。