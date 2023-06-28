《洛东江》- 赵明熙

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洛东江700里的悠悠江水，在这里汇聚起支流，向着大海奔流而去。江边那仿佛棋盘般的原野也向着海的方向绵延开来。在那广阔的原野上，到处点缀着一些小山村。这江、这原野、这里的人们。江水悠悠地流淌，人们也长长久久地生活在这里。这条江和这里的人们，难道注定永远不能分离吗？









“你应该像一颗在最底层爆炸的炸弹，对家庭、对社会、对跟自己一样的女性还有男性，对所有的一切都要反抗。”(박성운)





罗莎深有同感，她把脸埋在成云的膝盖上哭泣着。由于爱情的力量，罗莎发生了巨大的变化。





她本来并不叫“罗莎”，只是有一次在偶然谈起罗莎·卢森堡的故事时，成云说：





“你也姓罗，不如就改名罗莎，你就做一个真正的罗莎吧！”





“당신은 최하층에서 터져 나오는 폭발탄 같아야 합니다.

가정에 대하여, 사회에 대하여, 같은 여성에 대하여, 남성에게 대하여,

모든 것이 대하여 반항하여야 합니다”





그럴 것 같으면 로사는 그만 감격에 떠는 듯이

성운의 무릎 위에 쓰러져 얼굴을 파묻고 운다.

로사는 사랑의 힘으로 급격히 변화하여 가는 사람이 되었다.





그의 본 성명도 로사가 아니었다.

어느 때 우연히 로사 룩셈부르크의 이야기가 나올 때에 성운이가 한 말이 시작이었다.





“당신 성도 로가고 하니, 아주 로사라고 지읍시다.

그리고 참말 로사가 되시오”









谈到韩国近代文学形成和社会主义文学价值时，赵明熙是绝对不能绕过的一位作家。这部小说以对日本统治时代社会的认识为基础，揭示了当时的韩国知识分子的痛苦。在小说的结尾部分，罗莎带着朴成云未能实现的梦想离开家乡，踏上了北去的征程。她要去的一定是朴成云为追求梦想而去过的满洲、西伯利亚、上海等地。罗莎成了一个继承朴成云理想的人物，小说的结尾也充满胜利的信心，预示了洛东江畔英雄的悲歌将唱出崭新的日月。









队伍最前面缠着黑纱的挽幛上写着“故朴成云同志灵柩”的字样，后面跟着各种各样的旗帜。从上面写着的“同盟”、“协会”、“组合”还有什么“社”等等的字样可以看出，这都是一些革命团体。再后面是数不清的挽幛。





“勇士已经故去，他的热血仍然在我们的心中流淌！”





“你走了！在天亮之前，你还是走了！我不能握着你的手，跟你一起看迎接黎明的舞蹈了。”





在这一年初雪纷飞的那一天夜晚，一列火车从九浦站出发，向着北方驶去。在火车开出原野之前，一个女子坐在车窗前，久久地凝视着外面的风景。





她就是罗莎。





也许她是想重踏已故爱人生前的足迹，沿着他生前走过的道路前进。不久的将来，她一定会有重返难忘的故土的一天。





맨 앞에 선 검정테 두른 기폭에는

‘고 박성운 동무의 영구’라고 써 있다.





그 다음에는 가지각색의 기다.

무슨 ‘동맹’, 무슨 ‘회’, 무슨 ‘조합’, 무슨 ‘사’.

각 단체 연합장임을 알 수 있다.

또 그 다음에는 수많은 만장이다.





‘용사는 갔다. 그러나 그의 더운 피는 우리의 가슴에서 뛴다’





‘갔구나, 너는! 날 밝기 전에 너는 갔구나!

밝는 날 해맞이 춤에는 네 손목을 잡아 볼 수 없구나’





이 해의 첫 눈이 푸뜩푸뜩 날리는 어느 날 늦은 아침.

구포역에서 차가 떠나서 북으로 움직여 나갈 때이다.

기차가 들녘을 다 지나갈 때까지, 객차 안 들창으로

하염없이 바깥을 내다보고 앉은 여성이 하나 있었다.

그는 로사이다.





아마 그는 돌아간 애인의 밟던 길을 자기도 한 번 밟아 보려는 뜻인가 보다.

그러나 필경에는 그도 멀지 않아서 다시 잊지 못할 이 땅으로 돌아올 날이 있겠지.









作者：赵明熙（조명희）忠北镇川人，1894.08.10. ~1938.05.11.1921年发表戏曲

《金英一之死》（김영일의 사）步入文坛。