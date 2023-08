ⓒ Prain TPC

职业:演员

生日:1970年11月29日

出生地:忠清南道舒川郡

血型:B

身高:175cm

学历:首尔艺术专门大学表演系

出道:电影《球爱咖啡屋》(2004)





柳承龙可谓是韩国影坛最独树一帜的男演员。他外形粗犷,饰演性格粗糙、野蛮硬汉形象的同时,又能诠释温柔多情的暖男角色,没有英俊的颜值,却有着无限的魅力,柳承龙的作品,就是他表演实力最有力的证明。《最终兵器:弓》《光海,成王的男人》《鸣梁海战》等历史题材电影中,他有古代将士的盛气凌人;《七号房的礼物》《极限职业》《我妻子的一切》中,他能把幽默用最自然的方式展现给观众;《桃李花歌》《人生真美丽》《只有形式的罗曼史》中,他又极富文艺与感性……柳承龙的扎实演技,离不开他近20年舞台剧表演的积累。成为影视剧演员之前,柳承龙一直活跃在话剧舞台上,2004年《球爱咖啡屋》中,他饰演龙套角色,开始转战大银幕,凭借精湛的演技,柳承龙慢慢成为众多影片中重要角色的不二人选,而如今,他已是参演最多“千万观众电影”的演员之一,成为观众“信赖的演员”。





代表作品:

·电视剧

《超异能族》(2023)

《王国》(2019)

《个人取向》(2010)

《IRIS》(2009)

《风之画员》(2008)

·电影:

《人生真美丽》(2022)

《只有形式的罗曼史》(2021)

《极限职业》(2019)

《念力》(2018)

《客人》(2015)

《鸣梁海战》(2014)

《七号房的礼物》(2013)

《光海:成王的男人》(2012)

《我妻子的一切》(2012)

《最终兵器:弓》(2011)





主要获奖记录:

第21届纽约亚洲电影节 Best from the East(2022)

第42届黄金摄影奖 摄影师选择人气奖(2022)

第8届大韩民国BEST STAR奖 最佳男主角(2020)

大韩民国广告大赏 最佳代言人奖(2014)

第21届韩国文化演艺大赏 电影类大奖(2013)

第50届大钟奖电影节 最佳男主角(2013)

第22届釜日电影奖 最佳男配角(2013)

第49届百想艺术大赏 电影类大奖(2013)

第33届青龙电影奖 最佳男配角(2012)

大韩民国大众文化艺术奖 文化部长管表彰(2012)

第49届大钟奖电影节 最佳男配角(2012)

第19届韩国文化演艺大赏 电影类 最佳表演奖(2011)

第32届青龙电影奖 最佳男配角(2011)