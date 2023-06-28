北韩的移动通信公司和移动通信行业发展现状

移动通信公司是指提供无线移动通信服务的运营商。韩国的SK电讯、KT、LG U+；美国的威瑞森、AT&T；日本的NTT DOCOMO；欧洲的德国电信、沃达丰等，世界上有许多移动通信公司。那么，北韩是否也有移动通信公司呢？





今天，手机已成为我们生活中不可或缺的物品，北韩居民也是如此。目前，北韩手机入网用户约有700万户，美国专门报道北韩消息的媒体《北纬38度》通过卫星图像等确认的北韩公用移动通信基站数达1000多个。如此这般，北韩的手机普及率在快速提升。那么，北韩是从什么时候开始提供移动通信服务的呢？





北韩提供移动通信服务的时期比我们想象得要早。北韩首家移动通信公司是泰国移动通信企业“洛士利太平洋”与北韩递信会社合资成立的“东北亚电信电话会社”。该公司于1998年在罗津·先锋地区，也就是现在的罗先特别市着手设置500条手机通信线路，2002年开始以2G方式向北韩全域首次提供商用移动通信服务，吸引了3万多手机入网用户。但是2004年北韩下令禁止使用手机而未能进一步普及。





1998年成立的北韩首家移动通信公司“东北亚电信电话会社”在罗津·先锋地区设置手机通信线路后开始向北韩全域提供移动通信服务，但是2004年发生的龙川火车站爆炸事件被怀疑是利用移动设备针对国防委员会委员长金正日的一场暗杀行动后，北韩当局下令禁止普通民众使用手机，直至2008年才又重启移动通信服务。





埃及移动通信企业“奥斯康电信”与北韩递信省合资成立“高丽电信”后，北韩正式重启移动通信服务。当时，北韩保障高丽电信25年经营权和头四年的专有权。四年过后，北韩成立了第二家移动通信公司。





2012年，北韩成立了名为“强盛网”的国营移动通信社。“强盛网”发展成为提供3G移动通信服务的运营商后，北韩提议高丽电信与强盛网合并，但未能如愿以偿。





特别值得一提的是，高丽电信用户在通话时间超时后要用美元结算通话超时费用。通话超时费用是指在套餐外超出通话时间后产生的额外费用。与此相比，“强盛网”可用北韩圆结算通话超时费用，且通信费用低于高丽电信，通话质量优于高丽电信。因此，目前有很多高丽电信用户转移至强盛网。





2012年，高丽电信用户突破100万户，2013年超过200万户，2015年达到300万户，但是随着时间的推移，强盛网吸收了很多高丽电信用户。以外国人和北韩高层干部为对象提供完整的3G LTE服务的高丽电信有个缺点。那就是要用美元结算通话超时费用。因此，北韩手机入网用户大都选择强盛网。此外，随着手机用户的急剧增加，北韩出现了第三家移动通信公司。





2015年，北韩指定“星”为第三家移动通信公司，构建了高丽电信、强盛网、星三家运营商竞争机制。据悉，北韩党政军高层干部和上流阶层人士大都是“星”的用户。“星”本是为居住在平壤的外国人提供有线网络服务的国营企业，但是北韩当局为牵制高丽电信，继强盛网之后将其指定为第三家移动通信公司。这三家运营商都提供第三代移动通信服务。不同的是，高丽电信向外国人和本地人都提供移动通信服务，但是强盛网和星只向北韩居民提供服务。





如上所述，北韩已构建三家运营商竞争机制。那么，其移动通信技术水平如何呢？2008年，北韩与埃及移动通信企业“奥斯康电信”合资成立高丽电信，重启移动通信服务三年后，在平壤等14个主要城市和86个地方中小城市以及22条高速公路两侧共设置453个公用移动通信基站，用于提供移动通信服务。2017年，北韩推出自主研发的新型智能手机“金达莱3”，并表示该手机与韩国三星“盖乐世5”手机相媲美，且3至4年后北韩能达到韩国手机产业的技术水平。但事实上，北韩的移动通信技术尚处于3G阶段。





15年前，北韩在埃及移动通信企业“奥斯康电信”的协助下构建了3G网络，但目前仍在使用该网络。这与美国等世界主要移动运营商分阶段终止3G网络服务的情况形成对比，但是金正恩执政后，北韩在大力推进信息科技和网络发展。





北韩国务委员会委员长金正恩非常重视科学技术，并经常强调4G、5G移动通信技术，并将5G技术研发试验列入2020年“正面突破战”的核心课题之一，并且视察了自主生产“阿里郎”智能手机的工厂。





新冠疫情爆发后，北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁国境，经济陷入更大困境的情况下也陆续推出了新款智能手机。北韩为防止新冠病毒流入其境内而封锁国境后，各种物品的生产处于停滞状态。在此情况下，2021年和2022年北韩推出了“马头山217S”、“马头山215”、“妙香901”、“松树381”、“松树382”5款新型智能手机。





其中，“妙香”是北韩自主生产的平板电脑品牌名称，“松树”是北韩著名的家电品牌。生产平板电脑和家用电器的这两家公司最近也加入了智能手机生产行列。从北韩去年推出的智能手机操作系统来看，“马头山217S”、“妙香901”、“松树382”则搭载安卓10操作系统，“马头山215”则搭载安卓11操作系统。由此可知，北韩在智能手机里开始采用较为先进的安卓11移动操作系统。





北韩于2013年首次生产“阿里郎”牌智能手机后，陆续推出新款手机，并且随着智能手机的普及，开发出多种多样的应用软件。在应用软件中，北韩手机用户使用量最多的是寻路软件“我的路途伙伴”。该软件和韩国的KakaoMap、Naver地图一样，指引最快路线。北韩发行的英文周刊《平壤时报》称，北韩手机用户2021年使用量最多的应用软件是“我的路途伙伴3.1”版本。





此外，足球、象棋等手机电子竞技软件也是很有人气的应用软件。特别值得一提的是，北韩手机用户还能检索查询生活中的法律常识、基本案例和法典等相关书籍，以提高民众对法律法规及判例法的认识。因此，北韩居民经常使用相关软件。





2021年，北韩手机入网用户突破600万户，目前逼近700万户。随着手机用户的增加，设定目的地后自动引导路径的手机导航软件，深受北韩驾驶者欢迎。以北韩儿童爱看的动画片《少年将帅》等为题材制作的游戏软件和送货软件以及在网络市场使用的结算软件等，北韩的通信运营商在提供多种多样的服务，但是北韩当局将移动通信作为对民众进行监控的一种手段。





一直以来，北韩将移动通信作为对民众进行监控的一种手段。具体来说，北韩当局监听或窃听民众通过手机通话的内容，并查看他们通过强盛网和星检索的信息。北韩民众只能通过内联网进行信息检索、材料下载和网络通信，而这都在北韩当局的监控之下，如果批判北韩体制就会遭受处罚。总之，北韩通过上述方式对民众进行监控，而其目的在于控制民众思想，加强内部团结。





北韩强迫手机用户设置叫做“光明网”的国内用内联网。由北韩组建并运营的“光明网”是用因特网技术建立的，但与外部的因特网相隔离。因此，北韩当局能通过内联网应用软件查看北韩居民的手机使用记录，并监听和窃听手机通话内容。在通信自由和通信监控并存的网络环境下，北韩的移动通信行业将何去何从，格外引人关注。