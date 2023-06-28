《漫话国乐》 快 / 玄琴玩具 / 黑林

作为韩国最具代表性的传统乐器，玄琴素有“百乐之丈”的美誉，也就是说，在国乐中，玄琴音乐是首屈一指的。听到这里，有人可能会产生质疑，为什么玄琴音乐是国乐之最呢？因为玄琴的来历非同一般。相传，高句丽宰相王山岳把中国送来的古琴——“七弦琴”改造成传统乐器“玄琴”，从此加以推广。据说王山岳用玄琴弹琴时，有只黑鹤从天上闻声而来，且跟着音乐旋律翩翩起舞。古代，鹤鸟是吉祥的象征，而且古人认为黑色不仅意味着上天和宇宙，也是象征万物道理的色彩，所以当王山岳弹琴时，黑鹤飞来翩翩起舞，也意味着玄琴的琴声是和宇宙沟通的吉祥的声音。不仅如此，相传统一新罗时期的玄琴大师——玉宝高，其生前远离世俗后成了神仙，以后玄琴便成了书生钟爱的乐器，书生们通过弹琴来修身养性，以此静下心来。由于这些种种来历，玄琴被誉为“百乐之丈”。





不过到了朝鲜王朝后期，艺人以玄琴这样非同凡响的乐器演奏激发情绪的散调音乐，很多书生都受到巨大的冲击，且叹息道：“世界要灭亡了”。可时至如今，年轻一代艺人时兴以玄琴试图多样的音乐，给人们带来听觉盛宴。

《快》/ 演奏-SINNOI





古时候玄琴广受书生的喜爱，所以书生大都在家里配备一只玄琴，有的人还把诗文镌刻在琴背上，叫作“琴铭”。朝鲜王朝中期的文臣张维的玄琴上就有这样的琴铭：“明亮，清雅的琴声。静谧，深邃的琴声。吾虽不擅于弹琴，可已与玄琴合二为一。琴声让我停止非分之想，心胸也变得淡泊又宽广。山高水深，今昔皆无有。”从中可以略知古人通过玄琴向往的境界。





现在的年轻一代艺人虽然不像古人把诗文镌刻在琴背上，可他们会亲自作曲，且在专辑里标注作品的创作来历。朴多蔚（音）是因参演电视选秀节目而备受关注的新一代玄琴演奏家。他曾把玄琴比喻为玩具，创作了乐曲《玄琴玩具》，曾作为汽车广告的背景音乐而广为人知。他曾在专辑里这样介绍《玄琴玩具》的创作来历：“以前只觉得好玩，如今并不觉得只是好玩。以前没什么想法，如今想法就多了起来。‘想玩’，‘想做好一点’，想这样、想那样，所以这是这样、那样的乐曲。”

《玄琴玩具》/ 玄琴-朴多蔚（音）





这次给大家带来的是一位非常认真的玄琴演奏家，在艺人之间受瞩目的黄珍我（音）创作的玄琴乐曲《黑林》。黄珍我（音）这样介绍这首乐曲的创作来历：

“一个少女不知不觉中抵达了黑林，

虽然不知道什么吸引了少女，

少女开始渐渐走进黑林。

当她一步一步向前迈步，

下垂的树叶和覆盖岩石的苔藓好似阻挡少女走进丛林。

当少女走的越深，

她怕得快掉泪水了。

可如今已不能回头走，

因为回路早已消失不见，

这时少女也不再止步继续往前走……”

犹如艺人的介绍，这首乐曲犹如黑林暗淡又害怕，可这些可能就是现在的玄琴演奏家们想给人们展现的多样的体验。