BLACKPINK获美MTV音乐录影带大奖6项提名

BLACKPINK在美国具有权威的流行音乐颁奖礼——“2023 MTV音乐录影带大奖”（MTV VMA）上获得6项提名，再次证明了超强的影响力。

据MTV音乐录影带大奖在官网最新发布的追加提名名单，BLACKPINK获得“年度最佳组合”和“夏季最佳表演”提名。之前BLACKPINK凭借热曲《Pink Venom》已获得“最佳K-POP”“最佳编舞”“最佳艺术指导”“最佳剪辑”等四项提名，这样BLACKPINK今年共获得六项提名，成为本届MTV音乐录影带大奖获得最多提名的组合。

今年新设的“夏季最佳表演奖”也受到关注。BLACKPINK凭借自去年

10月起在全球34座城市、共吸引175万人的超大型世界巡演“BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK]”获得了提名。

BLACKPINK于2020年在MTV音乐录影带大奖颁奖礼上凭借《How You

Like That》获得“最佳夏日歌曲奖”，去年还捧得“最佳元宇宙表演”和“最佳K-POP”(LISA)等两个奖项。

除了BLACKPINK以外，今年还有TXT、FIFTY FIFTY、BTS 柾国、SEVENTEEN、NewJeans、aespa、Stray Kids等多支Ｋ－ＰＯＰ组合入围本届MTV音乐录影带大奖。

第40届MTV音乐录影带大奖颁奖礼将于9月12日在美国新泽西州保德信中心举行。