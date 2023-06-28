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职业：歌手/演员

生日：1990年2月10日

出生地：首尔

血型：O

身高：172cm

学历：中央大学艺术学院公演影像创作专业

出道：少女时代单曲《Into The New World》（2007）

别名：SOOYOUNG/崔秀英





崔秀荣是韩国“国民女团”少女时代的成员，在队内的位置是主舞以及副主唱。崔秀荣作为少女时代成员出道前，已经积累了一定的演艺经历。她早在小学五年级时就被星探发掘，随后参加SM娱乐公开选秀后进入公司成为练习生。2002年她曾和日本人高桥麻里奈组成双人组合Route 0活动一年，之后回到SM继续练习生的生活，期间除了音乐，她也学习了表演，并经常参加试镜，这也为她之后转型成为演员，奠定了基础。2007年，少女时代出道并大获成功，崔秀荣也随组合获得了极高的认知度。少女时代活动初期，崔秀荣一心进行音乐活动，并未接拍影视剧。2012年，她在电视剧《第三医院》中首次成为女主角，从此并行少女时代和表演两条路，直至2017年她离开了SM娱乐，完全转型成为演员。崔秀荣外形出众，性格开朗大方，又多才多艺，因此从影后她的戏路也十分宽广，已然成为韩流演艺界成功的偶像演员之一。





代表作品：

·个人音乐作品

《致我的星星》（2022）

《Be yourself》（2020）

《冬日气息》（2018）

《我人生的春天》（2014）

·电视剧

《陌生人》（2023）

《请给我寄粉丝信》（2022）

《说出你的愿望》（2022）

《Move to Heaven：我是遗物整理师》（2021）

《所以我和黑粉结婚了》（2021）

《奔跑着》（2020）

《如实陈述》（2020）

《可能认识的人》（2017）

《摆饭桌的男人》（2017）

《38师机动队》（2016）

《我人生的春天》（2014）

《恋爱操作团Cyrano》（2013）

《第三医院》（2012）

·电影：

《新年前夜》（2021）

《女警》（2019）

《尽头的回忆》（2019）

《纯情漫画》（2008）





主要获奖记录：

MBC演技大赏 每日独幕剧类 女子优秀演技奖（2022）

第8届亚洲明星盛典 亚洲面孔奖（2022）

第15届堤川国际音乐电影节 JIMFF RISING STAR奖（2019）

第8届韩剧盛典 优秀女演员奖（2015）

MBC演技大赏 迷你系列剧类 女子优秀演技奖（2014）

SBS演艺大赏 MC类 新人奖（2013）