新人男团RIIZE正式出道 拉开SM 3.0时代序幕

新人男团RIIZE拉开了“SM 3.0时代”的序幕，作为SM创始人李秀满离开公司后推出的首个组合，SM可谓倾尽全力，采用多维制作模式，力图将RIIZE打造成独一无二的K-POP组合。

RIIZE的组合本质为“成长”，组合名的含义是“共同成长（Rise）从追求梦想实现（Realize）的组合”，由大崎将太郎（SHOTARO）、宋银硕（EUNSEOK）、郑成灿（SUNGCHAN）、朴元彬（WONBIN）、洪胜汉（SEUNGHAN）、李昭希（SOHEE）、李灿英（ANTON）等七名成员组成。RIIZE也是SM娱乐继NCT之后，时隔7年打造的男团。4日，RIIZE出道专辑《Get A Guitar》正式发行。

RIIZE将Emotional Pop定义为自己独有的音乐风格。出道专辑中收录的同名主打歌《Get A Guitar》以及不久前提前公开的曲目《Memories》都展现出了这一音乐风格的特点和魅力。专辑以成员们的出道准备过程为背景，将这一段时间的故事融入了音乐之中。主打歌《Get A Guitar》就将成员们通过音乐相互理解、产生共鸣，成为一体的过程展现了出来，也是RIIZE Emotional Pop的序曲。

RIIZE在正式出道前便已获得极高的关注，出道专辑的预售量更是一举突破百万大关，同时，RIIZE的官方Instagram账号仅在4日开通当天，就增粉接近100万，人气十分惊人。