近几年来，使用现金的人越来越少了。随着信用卡、交通卡、网络银行、快捷支付等多种支付方式的开发与普及，现金使用量逐渐减少，甚至出现不收现金的实体店。因此，有些人不带现金，只带信用卡或手机出门。那么，北韩的情况如何呢？





据韩国央行“韩国银行”发布的一项调查报告显示，2015年至2019年，北韩居民在购物时使用北韩圆现金、外币现金、电话钱、外币卡、当地货币卡，有些人用谷物进行等价交换。2010年后，北韩居民同外币现金一道使用电子支付方式。分析认为，这与2009年北韩当局实行的货币改革有直接关系。





20世纪90年代中后期，北韩为克服严重粮荒和经济危机而进行“苦难行军”后，各地居民为自谋生路开设集市进行交易活动。随着官方允许的民间贸易量和非法进行的走私贸易量逐渐增加，北韩境内的外币流通量也相对增加，但是对银行缺乏信任的北韩居民都不把钱存入银行。因此，北韩当局为打击黑市交易而于2009年11月30日宣布从12月1日起实行货币改革。





货币改革的主要内容为原有货币停用，新旧货币按1比100兑换，也就是旧币100圆兑换新币1圆。兑换时限为一周，而且每户只能兑换旧币10万圆。20世纪90年代中后期，北韩因经济困难而进行“苦难行军”，并停止粮食配给后，各地居民通过集市开展物品交易，但是未将积蓄存入银行，而是存放在家里。据悉，当时有不少家庭积存数十万乃至上百万圆，但是只能兑换10万圆而给北韩社会带来了相当的冲击和恐慌。





韩国媒体援引统一部分析报道称，以2010年12月1日为基准，北韩集市大米售价为1公斤1000圆左右，但是在实行货币改革之前的2009年11月，1公斤大米售价在2000圆水平。以旧币100圆兑换新币1圆来计算，旧币2000圆是新币20圆。由此可知，北韩集市大米售价在短短一年间暴涨了50倍。





2009年北韩实行货币改革后，民众体会到北韩钞票随时都有可能变成废纸而对其失去信心，并在交易时尽可能使用美元或人民币等外币。与此同时，北韩居民对银行的信心进一步发生动摇。





引人瞩目的是，北韩在实行货币改革之前的2008年开展了移动通信服务。当时，北韩在埃及移动通信企业“奥斯康电信”的协助下构建了第三代移动通信系统。2002年11月，北韩首次以2G方式提供移动通信服务时，只允许军队将领和劳动党高层干部用于业务工作，并以配给方式供给手机。但是2008年后改为手机和USIM卡皆由用户购买使用的方式。





2004年在北韩龙川火车站发生了一起爆炸事件。由于时任北韩国防委员会委员长金正日在爆炸发生前曾坐火车通过该站而被怀疑是利用终端设备针对金正日的一场暗杀行动。因此，北韩当局下令禁止使用手机，并停止“东北亚电信电话会社”提供的2G移动通信服务。





1998年，泰国移动通信企业“洛士利太平洋”与北韩递信会社合资成立“东北亚电信电话会社”，2002年开始以2G方式向北韩全域首次提供商用移动通信服务，但在龙川火车站爆炸事件发生后停止提供服务。





2008年，埃及移动通信企业“奥斯康电信”与北韩递信省合资成立“高丽电信”，提供3G移动通信服务后，用户需直接到国家指定的代理商购买手机和用户识别模块卡，并完成手机登记手续后才能使用，而提供第三代移动通信服务的运营商“高丽电信”可以美元收取通信费用。





分析认为，北韩为吸收民众存放在家里的外币而重启移动通信服务。此外，北韩于2005年推出名为“实利”的电子现金卡，2010年发行名为“翅膀”的外币专用电子支付卡。翅膀卡作为预付费充值卡，如同韩国的交通卡般，预先充值付费后使用的电子支付卡。





北韩的电子支付卡具有可与银行账户分离使用的特点。电子支付卡必须亲自到银行去申请办理。之后，除银行外还可在酒店、百货商场等地充值并使用，甚至能向他人汇款。





一般来说，韩国和欧美国家人民为了方便而使用电子支付卡，但是北韩居民看重的是电子支付卡的匿名性。因为他们可在不被调查钱的来历的情况下任意充值使用美元和人民币等外国货币。北韩居民通过集市、黑市和非法走私贸易赚的钱都存放在家里，很少在市面上流通。因此，北韩试图通过保障匿名性的电子支付卡，让民众无忧无虑地使用外币。





近几年来，北韩虽然推出多种多样的电子支付卡，但是使用电子支付卡的北韩居民并不很多。因为刷卡器大都设置在平壤等大城市和国营商店、外汇商店、餐厅、酒店等地方，而集市商人都不安装刷卡器，只进行现金交易。因此，到集市去卖东西的一般民众根本就不需要电子支付卡。此外，北韩电力供应紧张，有时会因停电而无法使用刷卡器。





手机作为信息技术革命的产物，已成为人们不可或缺的日常用品。北韩也是如此。特别值得一提的是，北韩的手机用户在需要现金时可出售通话时间。北韩的手机收费制度和韩国有所不同。每季度，也就是每三个月缴纳一次基本费后，一个月可使用200分钟，三个月可使用600分钟的语音通话，而且能将语音通话时间出售给需要的人，并如同现金般支付购物费用。





手机推出初期，一个月200分钟的语音通话时间足够北韩居民使用，但是需要更长通话时间的集市商人必须购买USIM卡或多台手机。在此情况下，通话时间有余的人通过手机短信功能将其通话时间出售给需要的人。这时，只要通过短信将设定的语音通话时间传输给高丽电信网络使用者即可。收款方式有两种。一种是直接见面收受现金，另一种是通过在集市里进行金钱交易的“钱主”付佣金收取现金。





据悉，北韩的集市里有很多专门中介语音通话时间交易的商人。除钱主外，买卖中国产手机等终端设备的集市商人也提供这种服务。北韩将出售部分语音通话时间的行为叫做“小分”，将出售语音通话时间的人称为“电话钱买卖人”。





21世纪10年代中期，北韩调整手机收费制度，每三个月缴纳一次基本费，一个月使用200分钟，三个月使用600分钟语音通话和过去相同，但是引进信贷概念，一个月收取150北韩圆，三个月共收取450北韩圆的“电话钱”。如果一个月200分钟的语音通话使用量耗尽，可用电话钱来抵消通话费，同时禁止手机用户间相互传输语音通话时间，但是允许用户间相互进行电话钱交易。





对韩国人来说，“电话钱”是非常生疏的概念。北韩居民因难以自由前往其他地区，且北韩银行系统运行不稳定，向外地亲友或商人汇款并非易事。因此，很多父母将电话钱汇给当兵的孩子或在其他地区上学的子女。这时，“钱主”等中介商扣除40%的中介费后，将其余的金额以现金当面交给来领钱的子女。





随着手机用户的增加，北韩也出现了名为“玉流”的电子商店。据悉，初期的电子商店可在网上订货，但是货款要以现金支付给送货员。之后，北韩开发出可用信用卡或现金卡在网上结算的移动通信终端电子结算系统。2020年，北韩对外宣传媒体“回声”报道称，北韩开发出名为“全盛”的最新移动支付系统。





近几年来，北韩在经济信息化层面不断开发电子结算应用程序，并以此宣传其体制的优越性。2021年逃离北韩的一位脱北居民说，大多数北韩居民都不使用移动通信终端电子结算系统。其原因在于很多居民从未接受过信息化教育，而且对该系统缺乏信心。





2021年，北韩为通过减少现金流通量、增加无现金流通来缓解货币流通压力而制定了《电子结算法》。这表示北韩将配合信息通信技术的发展进程，扩大电子结算的使用范围。因此，北韩信息通信产业的未来走势，颇为引人关注。