《漫话国乐》老虎下山 / 峨莫里长短 / 和尚打令

盘索里《水宫歌》讲述了兔子被龙宫官员鳖主簿骗到深海龙宫处于生死关头，可兔子发挥机智，欺骗龙王而起死回生，返回人间的故事。当时龙王罹患重病，鳖主簿为了求得可以医治龙王的兔子的肝首次离开深海来到陆地。当鳖主簿从海里出来，从远处看到了在茂密的丛林里，各色各样的动物聚在一起玩乐。如果这时突然叫兔子跟自己一起去龙宫，兔子是绝不会跟着去的。而且初次见面时称呼尤为重要，所以鳖主簿以尊重的语气，想称呼兔子“兔相公”。问题是鳖主簿之前老远从深海来到凡间，下巴已没力气使唤了，于是一时口齿不清，一声“虎相公”脱口而出。这时在兔子旁边的老虎突然听到有人叫它相公，便高兴地疾步跑下来。不难想象，当时鳖主簿眼见一栋房子大小的老虎奔向自己，一定受到了惊吓。





描写老虎非同凡响的举动的这一桥段，就是盘索里《水宫歌》中的“老虎下山”。欣赏这一段的时候，如果用手打拍子，会觉得有点不对劲，因为艺人以“峨莫里长短”演唱这一段。

盘索里《水宫歌》中“老虎下山”/ 演唱-金俊秀（音），长鼓-金亨锡（音）





“峨莫里长短”以十拍为一个长短，十拍还分成一半，以五拍为一组，这五拍又分成三拍和两拍，以击鼓的口音来表现的话，就是“덩 덕 쿵 / 쿵 덕 쿵 (♩♪♩/♩♪♩)”。如果以步伐来表现，左脚和右脚不规律地交叉，给人摇摆不定的感觉。其实峨莫里的“峨”（엇）是“叉开”、“歪斜”、“差不多”的意思，在韩语中也经常用这个字，如“길이 엇갈렸다”是阴差阳错的意思。不听长辈的话，唱反调，韩语说是“엇나간다”。还有“엇비슷하다”是大概差不多的意思。“峨莫里长短”也一样，虽然这个长短好像是有规律的，可仔细听就会发现是不规律的，意味着非同寻常的节拍。

《新调别曲 》中“峨莫里长短” / 伽倻琴-成锦鸳名人





当日常反反复复的，觉得枯燥无味，如果这时遇到想见的人或小确幸，相信一整天都会变得很幸福。在国乐中起到小确幸角色的就是“峨莫里长短”，不过国乐中的“峨莫里长短”并不多见。例如在盘索里表演中，当重要人物或角色粉墨登场，故事情节发生巨大的变化时，节奏会突然换成“峨莫里长短”。如《水宫歌》中“老虎下山”以及龙王生病时道士从天而降的桥段。《兴夫歌》中，穷困潦倒的兴夫和妻子伤心地痛哭流涕时，僧人突然现身给可怜的兴夫夫妇物色风水地段的桥段。还有《沈清歌》中，沈清的盲人父亲掉进水里拼命挣扎时，僧人又突然出现抢救沈盲人的桥段等都是“峨莫里长短”最有代表性的例子。