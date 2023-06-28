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职业：演员

出生日期：1981年3月24日

出生地：全罗南道谷城

身高：164cm

学历：韩国艺术综合学校表演专业

出道：话剧《生存日历》（2004）





金新绿2004年登上话剧舞台，正式踏上表演之路，直至2020年她才参演第一部电视剧作品《谤法》，也正是依靠十几年舞台剧和独立电影的磨练，让她在剧中的表演为观众留下了深刻印象。从此金新绿也成为黄金绿叶一般的存在，在诸多热门影视剧中均能看见她的身影，尤其是《地狱公使》和《财阀家的小儿子》，这两部作品让观众领略到了她强大的角色塑造能力以及无懈可击的演技。





主要代表作：

·电视剧

《诱拐之日》（2023）

《MOVING异能》（又名：超能异族，2023）

《老警察第二季》（2023）

《财阀家的小儿子》（2022）

《某一天》（2021）

《地狱公使》（2021）

《怪物》（2021）

《谤法》（2020）

·电影

《蝶梦》（2021）

《燃烧》（2018）





主要获奖经历：

第8届亚太明星盛典 女子表演奖（2022）

第1届青龙电视剧奖 最佳女配角奖（2022）

第58届百想艺术大赏 电视类 最佳女配角奖（2022）

第20届导演剪辑奖 电视剧类 年度新人女演员奖（2022）