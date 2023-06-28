今年7月韩国各地普降暴雨和8月第6号台风“卡努”登陆韩半岛时，韩国放送公社KBS等韩国各电视台和广播电台立即转换为应急广播体系，实时报道台风路径及受灾情况。





如此这般，自然灾难来临时，媒体扮演极其重要的角色。准确的预报和对灾害危险的评估，能在最大程度上减少灾害风险。那么，北韩的情况如何呢？





今年6月26日迎来首场梅雨后，北韩媒体报道正式进入了梅雨季。北韩气象水文局分析称，梅雨前锋移动路径虽不确定，但要做好梅雨期间强降雨等各项防范和应对工作。第6号台风“卡努”于8月10日凌晨登陆韩半岛南部海岸后，北韩从当晚8点到次日上午9点，共18次报道台风路径等最新消息。





与往年相比，北韩的应急广播播放次数有所减少。今年5月至7月，北韩主要分析厄尔尼诺的危害性和全球气候变暖的主要原因，但是去年这一时期主要编排及播放与台风相关的特别节目。此外，北韩提出的新经济发展五年规划今年仍难以取得成果。在此情况下，北韩为防止民心动摇而回避报道台风受灾情况。





应急广播是在灾难发生时迅速正确地传达受灾情况；提供应对灾难的行动要领和灾后救助及恢复重建等所需信息，并为减轻灾害风险公告应对措施的广播。





北韩是近几年才开始播出应急广播的。1995年，北韩发生百年难遇的特大洪灾，韩国放送公社KBS也报道过这一消息。当时有68人死亡，520万人流离失所，造成相当于17万亿韩元的财产损失，北韩媒体也破例公布了具体受灾情况。





其实，北韩并非为抗洪救灾或灾后恢复重建而通过媒体公开灾情，而是间接地要求国际社会提供人道主义援助。此外，北韩在外务省设立水灾对策委员会，并将国家环境保护委员会下属的气象水文局改编为独立机构。





过去，北韩媒体在灾难发生时，并未发挥多大的作用。2016年第10号台风“狮子山”袭击时，北韩当局称降雨量为气象观测以来历史最多，并强调灾情十分惨重。但是台风“狮子山”正在北上的8月底，朝鲜中央电视台等北韩媒体在天气预报中只表示将会出现强风暴雨，直到进入台风直接影响范围的8月29日才详细介绍台风带来的降水和大风情况，并提醒民众严加防范强降雨可能引发的水灾。





当时，北韩的天气预报存在较大不确定性，而且没有应急广播经验。因此，难以向民众传达正确的台风信息。在此情况下，北韩将重点放在灾后救助和恢复重建上，并通过媒体大肆报道灾后救助和恢复重建情况，以宣传党和国家如何关照人民生活等，致力于营造良好的社会氛围。





2019年第13号台风“玲玲”贯穿韩半岛时，北韩才开始播出应急广播。当时，黄海北道沙里院市的行道树被大风吹倒，道路被大水淹没等，城市基础设施遭受严重破坏。因此，北韩国务委员会委员长金正恩金己召开劳动党中央军事委员会，下令有关部门做好灾后恢复重建工作。之后，北韩的城市和农村以及产业各领域为应对台风作出积极努力，媒体则通过应急广播详细介绍台风路径、台风威力和受灾情况。





2019年2月在越南河内举行的美北首脑会谈无果而终，国际社会仍对北韩采取强硬制裁措施，经济不见复苏迹象。在此情况下，北韩多次走私石油，以弥补能源短缺。与此同时，北韩国务委员会委员长金正恩试图通过应急广播塑造亲民领导人形象等，致力于营造良好社会氛围。当时，北韩的应急广播采取快报形式，由播音员和气象水文局专家报道台风路径和各地区降水量。





2020年开始，北韩媒体在应急广播中添加现场快播、特别报道等，谋求广播形式的多元化和多样性。当时，北韩地区于7月下旬进入梅雨季，但是北韩媒体从7月初开始就通过晚上8点新闻报道相关消息，天气预报员和气象专家则利用计算机绘图、气象图、字幕载图等提高视觉效果，有些天气预报员还进行现场采访报道。





2020年8月底开始，“巴威”、“美莎克”、“海神”三个台风接连侵袭韩半岛时，北韩朝鲜中央电视台编排特别节目，向观众告知各时间段的台风动向，有些播报员在强风暴雨中进行现场报道，某播报员在水淹到膝盖部位的道路上进行现场直播，且这些场面实时播送到北韩全境。





2020年，北韩积极播出关于台风的应急广播。2020年8月第8号台风“巴威”接近韩半岛时，北韩媒体就关注台风动向，并在北韩完全脱离其影响范围之前，实时报道“巴威”路径和受灾情况。第9号台风“美莎克”逼近韩半岛时，演播间里的播音员和被派到气象水文局的播报员进行连线直播，并利用计算机绘图、气象图等实时预测台风移动方向。此外，在深夜和凌晨时段则播放以灾害为主题的长篇艺术电影，以提高民众对灾害的警惕性。





2021年1月北韩举行劳动党第8次代表大会时，国务委员会委员长金正恩表示，为保护人民生命安全必须加强防灾减灾和危机管理工作。北韩劳动党机关报《劳动新闻》则从5月开始强调，为应对7月到9月期间发生的自然灾害，有必要事先制定相关对策。此外，北韩朝鲜中央电视台制作播出了以灾难为主题的特别节目。如此这般，北韩媒体在2021年编排了许多为应对自然灾害的节目。





2021年北韩的应急广播倾向于韩国的应急广播。引人瞩目的是，北韩编排应对梅雨季和异常气候的气象信息节目，并直接采访受害居民，以提高临场感和真实感，而且在视频中插入了字幕。此外，还同天气预报一道提供与农业相关的气象信息。





在脱离台风“卡努”影响范围的8月12日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》称，在人民的团结奋斗下又一次战胜难关，并介绍尽全力防范应对台风的各地轶事。8月14日则报道北韩国务委员会委员长金正恩视察遭受台风“卡努”危害的江原道安边郡梧溪里一带地区，指导灾后恢复重建工作的消息。分析认为，北韩此举意在凸显最高领导人多么关爱人民群众和加强内部团结。





与韩国不同的是，北韩的应急广播不公开灾害死亡人数和有可能使政权发生动摇的受灾现场。今年8月，北韩媒体报道国务委员会委员长金正恩视察江原道安边郡梧溪里台风受灾地区的消息，但是对其他受灾地区却只字未提。因此，北韩民众难以知道灾情有多么严重。总之，北韩媒体只在宣传最高领导人如何救助灾民和推进灾后恢复重建工作，今后也会如此。





据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会今年8月底发布的《北韩灾难风险状况研究报告》，1991年至2020年间，约有5100万人次北韩居民受到洪灾和旱灾等自然灾害的打击，而且每年有很多人因自然灾害而丧生。因此，我们希望北韩媒体不要一味地扮演赞扬最高领导人的号手角色，还要为维护人民群众的生命财产安全，发挥应有的作用。