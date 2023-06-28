《漫话国乐》 摇篮曲 / 济州摇篮曲 / 盲人父亲跟邻里讨奶

不同民族、不同时代的婴儿都是在摇篮曲的陪伴下长大的，韩国也有一些版本的摇篮曲流传下来，其中以“睡吧，睡吧，我的宝宝，好好睡吧~”为开头的摇篮曲如今依然广为传唱。摇篮曲是安抚小孩儿入睡的音乐，可神奇的是，摇篮曲对大人也很管用，虽然长大成人，只要听摇篮曲，大人的眼皮也会不停地下垂，这说明在我们的潜意识里还记得儿时听着摇篮曲入睡时的情景。当母亲或奶奶轻轻拍着或抚摸着宝宝的肚子，且在宝宝的耳边哼唱舒缓的摇篮曲，让宝宝的身心渐渐放松，然后沉沉地进入梦乡。科学家也证实了这一点，研究结果显示，宝宝听到摇篮曲，不仅心跳放慢，还有缓解病痛的效果，哭闹、苦着脸、翻身等身体不适的情况也随之减少。不仅如此，相比没有听摇篮曲的宝宝，听摇篮曲的宝宝的体重会增加。可有些妈妈因为自己五音不全，便想给宝宝听美声音乐家录制的摇篮曲，不过研究结果显示比起录制或以乐器演奏的摇篮曲，妈妈亲口吟唱摇篮曲对哄孩子睡觉是更有效的，因为摇篮曲是妈妈用声音向孩子表达的第一份爱。

全罗南道光阳地区《摇篮曲》/ 演唱-金德南（音）





“我家宝宝睡着了，狗也别叫，鸡也别叫。我家宝宝睡在绣花的棉褥和垫子上。我家宝宝对国家是忠臣，对父母是孝子，对兄弟友爱……”古人认为在摇篮曲的熏陶下长大的孩子， 他们的心灵也必会茁壮成长 ，且谨言慎行。





在南部地区的济州岛，妈妈们时兴用一种特殊的摇篮照顾宝宝。这是用竹片编织的篮子，中间套了个网，上面放些麦秆儿或薄薄的棉褥，让婴儿睡在里面。这种摇篮的好处是放在地上可以防虫，而且通风，夏季凉快，冬季暖和，所以妇女下田干活儿时，把婴儿放进摇篮里带出去，如果孩子哭了，边推着摇篮，边哼唱摇篮曲，帮助孩子入睡。

《济州摇篮曲》/ 演唱-姜藤子（音）





济州岛的育儿用品——竹制摇篮早已成为历史文物，如今在民俗村等地才能看到。时至如今，结实耐用的铁制摇篮则深受年轻妈妈们的欢迎。她们认为使用铁制摇篮，在家里可以边看电视，边看书，推着摇篮哄孩子睡觉再好不过了。看着摇篮里呼呼入睡的宝宝，想必这就是妈妈一天中最宁静祥和的时间吧。





今天的最后一首音乐给大家带来了盘索里《沈清歌》的一段。在《沈清歌》中，沈清刚出生没过几天，母亲不幸离世。把太太下葬后回家的那一天，沈清的盲人父亲面对残酷的现实，孤单困苦，无依无靠，这让他恨不得寻死跟着太太走。可饿肚子的孩子整夜不睡还哇哇哭，父亲也不得不一起熬夜。等到天亮，沈清父亲就赶紧抱着女儿出门，去妇女们聚集的井水处讨奶。村里的妇女们非常同情这对父女的可怜处境，纷纷乐意给沈清喂奶，她们还异口同声地说：“我家孩子饿肚子没关系，我绝不会让沈清饿肚子的，随时来找我们吧。”当沈清父亲抱回女儿，看到女儿喂饱后睡得很香， 被邻居的温情所打动而重新振作了起来。