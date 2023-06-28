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职业：演员

生日：1991年5月23日

出生地：全罗南道群山

血型：A

身高：184cm

MBTI：INFJ

学历：水原大学戏剧电影专业学士

出道：短篇电影《GORI》（2009）





姜勋出道前家人并不赞成其从艺，对此姜勋表现了出十分叛逆的态度，哪知这一出“反叛行为”竟是姜勋的一段表演，但家人却信以为真，也正因如此，家人理解了姜勋对表演的热爱，也看到了他的天赋，于是转而支持姜勋成为演员。姜勋出道后并未一夜爆红，直至2021年参演大热古装剧《衣袖红镶边》，才让他被观众所熟知，他也凭借该剧时隔14年，第一次拿到新人奖的殊荣。然而按照原本计划，姜勋在《衣袖红镶边》中饰演的是女主角的哥哥，而并非男二号，但在试戏时，导演发现姜勋的气质与男二“洪德老”十分相近，演员本身也极具表演功底，于是才有了姜勋饰演的洪德老，也让观众认识了这位优秀的演员。除了表演外，姜勋还是艺人篮球队的成员，也有着不错的唱功，可谓是宝藏艺人。





代表作品：

·电视剧

《走进你的时间》（2023）

《花书生恋爱史》（2023）

《小女子》（2022）

《衣袖红镶边》（2021）

《你是我的春天》（2021）

《快过来》（2020）

《当恶魔呼唤你的名字时》（2019）

《新入史官丘海昤》（2019）

《如果是她的话》（2018）

《38师机动队》（2016）

《我人生的春天》（2014）

《恋爱操作团Cyrano》（2013）

《第三医院》（2012）

·电影：

《Mind Control》（2015）

《野餐》（2014）





主要获奖记录：

第17届亚洲模特盛典 表演类 最佳新人奖（2022）

品牌顾客忠诚度大赏 最具潜力男演员奖（2022）

MBC演技大赏 最佳新人男演员奖（2021）