《漫话国乐》 斗钱注解 / 赌钱游戏歌 / 象棋打令

以前每逢佳节家人团聚或在丧家熬夜守灵时，人们喜欢打一种叫“花图”的纸牌。花图流行之前的朝鲜王朝时代，人们则喜欢玩名为“斗钱”的纸牌。这种纸牌又薄又长，用豆油浆得挺挺的纸牌上印有数字或鸟、鱼、人物等图案来标识点数。打牌时，玩家每人发5张牌，把其中三张牌的数字合起来凑成10、20或30，然后用剩下的两张牌来争胜负，最好的牌是双十，这样“双十”成了代指好牌的术语和常用的词语，比如“好看就双十了吗？”“吃饱就双十了吗？”等。





斗钱还有一个特点，就是玩家出牌时，以纸牌的数字唱一小曲来示意。如果数字是一，就唱“不识一丁，简直没文化呀。”等。后来虽然斗钱被花图所替代而渐渐淡出人们的生活，玩斗钱时唱的小曲《斗钱注解》如今依然广为传唱。

《斗钱注解》/ 演唱——Yegyul乐队





以前和“斗钱”类似的还有赌钱游戏。如果斗钱具有浓厚的赌博性质，不少人因斗钱而倾家荡产，赌钱游戏更像是一种简单的传统游戏。斗钱曾在全国盛行，赌钱游戏则局限在全罗南道珍岛、江原道太白和庆尚北道等部分地区。这是用铜钱玩的游戏，玩家围坐在短腿小桌前，每人发3个刻有数字的铜钱，轮流出别人没有的数字。这也像前面介绍的斗钱一样，玩家每出一张牌就唱一小曲来示意。如果出数字二的铜钱，小曲的歌词是：“梨（和韩语二字同音）花、桃花满天下……”，如果歌词是：“五寸堂叔、四寸堂兄见面一起买了田地……”表示玩家要出数字五的铜钱。这时如果其他玩家没有数字二或五的牌子，出牌的玩家就赢了。但如果有人反击，出了这些数字的牌子，也会来一小曲攻击出牌的玩家：“别胡说八道，老爷要讲话了……”。据说小曲的歌词通常由玩家即兴作词，但也有一些反映时代和社会的歌词也流传下来。

《赌钱游戏歌》 / 演唱——Ssing Ssing乐队





韩国的象棋分为楚汉两组，这源自中国项羽和刘邦的楚汉相争。以前，在村子里很容易见到在堂山树下下棋的老人，而且下棋的人身边总是有支招儿的人。老人们下象棋，一般以马格利酒做赌注。可一旦开始下棋，老人们犹如在战场，打得非常激烈。这不是因为舍不得马格利酒，而是象棋关系到一个人的自尊。





京畿杂歌《象棋打令》描写了曹操在赤壁之战逃亡的片段，以刘备和曹操为君主，以关羽、吕布、赵子龙、马超等英雄豪杰排兵布阵。有趣的是，这首歌的内容没有头绪，开头感叹美丽的风光等一些和象棋毫无相干的内容，到了尾声才提及象棋的事情。