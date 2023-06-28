《美丽的晚霞》 - 白信爱

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那少年的脸就是从我拿起画笔后直到今天，在脑海中画了又画的、我理想中的面庞。我一直渴望能够画出一张无比文雅、无比美丽、极其沉静、极其明朗纯洁、充满活力的脸。不管是走在路上，还是坐电车的时候，我都会很认真地观察人们的脸。不为别的，就是想画出那样的一张脸。.









正奎只比我的儿子大三岁，而且他的哥哥说不定会是我的订婚对象。而我却因为担心他看到自己不够干净的脸，飞奔到镜子前去。这样的我该如何面对儿子锡柱呢？我的眼前变得一片漆黑。





내 아들보다 단 세 살밖에 차이가 없는 소년 정규,

아니 그보다도 그의 형과 약혼설이 진행 중에 있는 사이에

그에게 내 자는 얼굴이 행여 더러웠을까 염려되어

거울 앞에 부리나케 달려가던 그 마음을 가지고

내 어이 아들 석주를 보랴 하는 괴로움에 내 눈은 어두워졌어요.









顺姬32岁，正奎19岁，还有正奎有可能成为顺姬的小叔子这两点，以及他会让顺姬联想到自己的儿子这一点，作品中的这些设定都让他们的关系看起来相当危险。那么作家为什么要描述如此岌岌可危的关系呢？这可以看做是白信爱为了展现社会禁忌和欲望的碰撞而做出的选择。就像小说中描述的那样，在日帝强占时期，女性在选择自己人生的过程中会遇到相当多的禁忌。因为这样的认识和社会的视线，当代女性们在与禁忌作斗争的过程中饱受世间非难和自责的折磨，甚至不得不妥协，放弃自己的梦想和欲望。小说通过顺姬这个人物戏剧性地展现了那些女性的人生。通过作品中生动的心理描，我们可以一窥当时的女性所遭遇的挫折和悲哀。









我也知道我自己的人生是宝贵的。我一直是珍惜自己身体的人：即使知道牺牲我自己的一根手指，就可以拯救一千人的生命，我也不会毫不犹豫地那么做。但是，但是现在即使是要我献出自己宝贵的生命，我也要为那少年做些什么。自从下了决心的那天起，我就感到无比幸福，获得了安慰，解决了所有的疑问。为了那少年，我献出了自己的生命。现在即使是泪水也让我幸福，即使是幻影也会让我开心。”.





저 역시 내 삶이 귀한 줄 압니다.

나는 항상 내 손가락 하나를 희생하여 천 사람의 생명을 구할 수 있다 하더라도

선뜻 내어주지 못할 만치 내 몸을 중히 여겼어요.

그렇지만, 그렇지마는 이제는 내 그 귀한 생명을 바쳐서라도

그 소년을 위하려는 거랍니다.

내 마음이 이러한 결심을 하게 되는 날부터 행복했고,

위로받을 수가 있고 해결이 되는 것이었어요.

나는 그 소년을 위하여 생명을 던지리라는 것이었어요.

이제는 흐르는 눈물도 행복된 것 같고

괴로운 환영도 나에게 즐거운 듯합니다.









作者 白信爱（백신애），生于庆尚北道永川，1908.05.19.~1939.06.25。1928年发表短篇小说《我的母亲》（나의 어머니）步入文坛。