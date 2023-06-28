骑马在北韩具有何等意义

据美国商业卫星拍摄的图像分析结果显示，北韩境内有20个已经建成和正在建造的骑马场。从所在地来看，平壤和江原道各有4个，南浦和两江道各有1个，平安南道和平安北道有4个，黄海南道和黄海北道有3个，咸镜南道有1个，加起来共18个。





此外，北韩国务委员会委员长金正恩的龙城官邸和江原道元山别墅各有1个专用骑马场。特别值得一提的是，金正恩政权成立后，北韩在积极推广骑马运动。





2022年2月在平壤举行了春节骑马比赛。当时，北韩党政军高层干部也和平壤市民一起观看了比赛。当天，除骑马比赛外，还举行骑马表演、马术盛装舞步表演和骑手在马背上配合音乐节奏旋转跳跃，展示高难度技术动作的特技表演等丰富多彩的演出活动，且北韩朝鲜中央电视台非常罕见地以一个多小时的时间详细报道了比赛实况。





美林骑马俱乐部开业后，北韩通过劳动党机关报《劳动新闻》和朝鲜中央电视台大肆宣传该骑马俱乐部，这可以说反映出北韩国务委员会委员长金正恩追求华丽的意识形态和炫耀政绩的统治风格，但也释放了北韩民众都能和他一样享受骑马乐趣的信息。北韩国务委员会委员长金正恩强调“脚踏实地，面向世界”，试图借此宣扬他能在方方面面取得重大成就，并致力于追求民众工作与生活平衡。





北韩强调骑马是民族传统风俗。北韩劳动党机关报《劳动新闻》曾介绍称，历史上最善于骑马的是高句丽人，骁勇善战的高句丽骑兵队作为国家的盾牌捍卫了高句丽，并强调高句丽的骑马风俗和骑马装备还广为普及到百济、新罗、伽耶等国。





骑马是从古朝鲜开始延续数千年的传统风俗。高句丽人从小开始学习骑马，且国家将骑射作为选拔人才的评价基准，朝鲜王朝时代则举行在马背上展示各种高难度技术动作的“马上才”活动。北韩当局强调，我们民族不仅从古时候开始通过骑马锻炼身心，还在日本入侵时保卫祖国疆土，因此在美林骑马俱乐部骑马可继承民族的传统。





北韩媒体援引国务委员会委员长金正恩的话报道称，骑马作为四季皆宜的运动，民众随时都能享受其乐趣。因此，足可掀起骑马热潮。





2013年10月，位于平壤市寺洞区域的美林骑马俱乐部竣工开业。这里本是北韩骑兵部队训练场，但是金正恩执政后下令将其改建为骑马场，并多次视察施工现场。目前，美林骑马俱乐部内建有户外跑道、室内训练馆等各种设施，并配备大人骑乘的大马和适合儿童骑乘的小马等，能让平壤市民体验骑乘的乐趣。





美林骑马俱乐部位于平壤市寺洞区域美林洞而被命名为美林骑马俱乐部，“俱乐部”这个词是日本人对英文Club的音译。2013年开业的美林骑马俱乐部占地面积62.7万平方米，设有户外草坪跑道和土沙跑道、室内训练馆、马术培训班、骑马知识普及室、疲劳恢复室、兽医医院等，是现代化的综合性大型马场。





美林骑马俱乐部是北韩国务委员会委员长金正恩及其家属和有钱有势的特权阶层以及外国人利用的马场，但是金正恩强调北韩人民也能和资本主义国家人民一样享受休闲体育活动，并以此凸显其为提高人民生活质量而努力的爱民精神。





美林骑马俱乐部以一般人为对象进行骑马讲习，2015年开设利用电脑及视频等的理论课和实习课，以学生为对象进行马术培训，结业的学生可获得骑师资格证，从事相关工作。





2017年，北韩媒体报道在这里举行赛马大会的消息。报道称，当天还进行了“抽签活动”。引人瞩目的是，观众手里拿着的像似韩国马场出售的马票。因此，有观测认为北韩可能引进了赛马活动。





北韩像似也很关心资本主义国家举行的赛马赛事。赛马博彩是指对赛马比赛结果竞猜的一种彩票。据悉，北韩为提高民众对赛马的关心程度而向取得良好成绩的骑师授予奖品，并进行赛马抽签活动。如果北韩果真引进博彩性赛马活动，其目的可能在于激起民众侥幸心，以提高财政收入。





一般来说，为使赛马产业蓬勃发展，必须完善相关设施装备，但是北韩的情况并非如此。然而，从北韩积极招引外国游客，出售赛马博彩和将美林骑马俱乐部作为婚礼场地对外出租来看，我们可以说北韩为赛马活动的产业化做着多方面的努力。





今年2月，北韩举行了人民军建军75周年阅兵式。当时，北韩国务委员会委员长金正恩的马亮相阅兵式，紧跟其后的马被介绍为金正恩的女儿金主爱的白马。对此，有分析认为，北韩疑似开始进行金主爱偶像化工作。因为白马在北韩具有非常特别的象征意义。





古希腊历史学家希罗多德记载，希腊人将白马视为神圣的动物，而且很多人在家里饲养白马。此外，基督教、印度教和伊斯兰教将白马描述为供主保圣人或救世主乘骑的马；北欧神话中则将白马视为传递喜讯的象征。





北韩将白马视为白头山血统的象征，是被赐予的灵气的领导人或将军才能乘骑的最高权威的象征。据悉，在美林骑马俱乐部内的革命史迹教养室里展示着与金日成、金正日、金正恩金氏三代骑马相关的视频和文献。由此可见，他们都很喜欢骑马。其中，已故北韩国防委员会委员长金正日乘骑的“鹰峰”是俄罗斯总统普京赠送的奥尔洛夫快步马品种。





此外，在北韩的主要纪念馆里展示着已故北韩国家主席金日成骑着白马在白头山和中国东北一带展开抗日游击活动时的照片，并将这种乘骑白马的超人形象流传给他的儿子金正日。





北韩宣称已故国家主席金日成在抗日斗争当时骑着白马驰骋战场，并将其刻画为理想的领导人形象，国务委员会委员长金正恩则借用这种形象强调其继承政权的正统性。因此，北韩媒体经常播出金正恩骑马场面。





金正恩在执政头一年为奠定权力基础而演出骑马场面；2019年2月河内美北首脑会谈无果而终后，金正恩骑着白马登上白雪覆盖的白头山，以打破低沉氛围，加强内部团结。





此外，北韩朝鲜中央电视台于2022年初播放的纪录片《伟大胜利的2021年》中，金正恩骑在白马背上观看水平线上缓缓升起的火红的太阳。结尾部分是金正恩骑马场面。他骑着白马在丛林里奔驰，甚至一手抓着缰绳全速驰骋，表现出豪迈的气概。分析认为，这意在强调金正恩是白头山血统和加强内部团结。





近几年来，北韩媒体经常介绍体验学习或享受骑马乐趣的人。北韩媒体报道称，骑马是人人都能享受的运动。不久前，北韩对外宣传媒体《我的国家》介绍平壤美林骑马俱乐部，并表示北韩内掀起了骑马热潮。





2023年，美林骑马俱乐部的门票为7美元，一小时骑马费用为50美元，这在北韩是相当于80公斤大米的价格。由此推测，骑得起马的北韩居民并不很多。





据悉，北韩也很关心体育博彩和体育赞助，并为设立体育用品厂而寻找中国投资伙伴，但是为使骑马发展成为体育产业，首先要在北韩各地增建新马场和降低骑马费用等，促进骑马运动的推广与普及。





目前，北韩朝鲜马术协会举办骑马爱好者比赛，以谋求骑马运动的大众化，但是以北韩目前的经济状况和北韩居民的收入水平来看，为实现骑马运动的大众化，还有很长的一段路要走。





总之，北韩国务委员会委员长金正恩虽然表示要让骑马成为北韩居民轻易体验的体育运动，但不知何时才能得到实现。