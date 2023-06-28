9月23日，第19届亚运会在中国杭州拉开帷幕，韩国跆拳道队为大韩民国代表团夺得了本届亚运会首枚金牌。





在杭州亚运会上，韩国跆拳道队共斩获五枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌，夺得该项目冠军。但是以跆拳道宗主国自居的北韩在时隔五年重返的国际综合性体育赛事上没有派跆拳道选手参赛。这是为什么呢？其原因与北韩主导的国际跆拳道联盟有直接关系。





今年9月1日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，8月18日至26日在哈萨克斯坦举行的第22届跆拳道世锦赛上，北韩位列综合排名第一。如此这般，北韩培养出很多世界顶级的跆拳道高手，但是没有派遣跆拳道选手参加杭州亚运会。





跆拳道在1986年首尔亚运会被列为正式比赛项目，1988年首尔奥运会时被列为表演项目。之后，2000年悉尼奥运会到2024年巴黎奥运会，乃至2028年洛杉矶奥运会，连续八届被列为正式比赛项目。被国际奥委会列入正式比赛项目的跆拳道是“世界跆拳道联盟”主管的赛事，而今年8月在哈萨克斯坦举行的跆拳道世锦赛是“国际跆拳道联盟”举办的赛事。





大韩民国的“国技”跆拳道和北韩的跆拳道本是同根同源，但是韩国领导世界跆拳道联盟，北韩主导国际跆拳道联盟。跆拳道被列为1988年首尔奥运会和1992年巴塞罗那奥运会表演项目，2000年悉尼奥运会时被列为正式比赛项目。由于国际奥委会只承认世界跆拳道联盟，国际跆拳道联盟旗下选手不能参加奥运会和亚运会。





跆拳道源于韩民族传统武术，但是南北韩却分别发展这历史悠久的传统武艺。20世纪60年代，韩国着手推进跆拳道现代化发展。在此过程中，崔泓熙扮演了非常重要角色。





崔泓熙于1966年成立国际跆拳道联盟，1972年因政治原因流亡加拿大。1973年，在韩国成立名为“世界跆拳道联盟”的新国际跆拳道联盟，其英文缩写为WTF，后来改为WT，而北韩主导的国际跆拳道联盟的英文缩写为ITF。





1980年，也就是跆拳道以韩国为中心扩张势力之际，崔泓熙率领国际跆拳道联盟表演团前往北韩传授跆拳道技艺。之后，韩国和北韩分别主导世界跆拳道联盟和国际跆拳道联盟。





世界跆拳道联盟所属跆拳道被列为2000年悉尼奥运会正式比赛项目后，逐渐发展成为全球共享的体育竞技项目，而国际跆拳道联盟所属跆拳道被评为实战性很强的武术。





2017年茂朱跆拳道世锦赛和2018年平昌冬奥会时，北韩跆拳道表演团演示的动作与韩国有所不同。世界跆拳道联盟表演团的演示动作华丽优美，而且以踢腿技巧为主。与此相比，国际跆拳道联盟表演团演示的拳击和踢击动作犹如实战般钢筋有力。





世界跆拳道联盟将“对打”称为“Kiao Lu Gi”，而国际跆拳道联盟将其称为“Ma Seo Gi”。世界跆拳道联盟旗下选手在对打时要戴头盔、穿护甲等电子护具；国际跆拳道联盟旗下选手要戴拳套、脚套和护齿，以保护自身和减少给对方造成的伤害。总之，韩国主导的WT跆拳道因具有现代体育的竞技性、娱乐性、观赏性、刺激性、艺术性和不确定性而被列为奥运会和亚运会正式比赛项目，强调对肢体的控制和发力的ITF跆拳道被评为以修炼和实战为主的武术。





北韩媒体称，北韩从20世纪80年代开始将跆拳道作为“国技”，并加以推广普及。跆拳道选手出身的一位脱北居民说，北韩当局强调金日成、金正日父子为跆拳道发展扮演了决定性的角色。





北韩于1992年建成名为“跆拳道殿堂”的大规模跆拳道专用设施，并另设“跆拳道课外学校”，致力于培养跆拳道选手和指导员。金正恩执政后，北韩持续加大其在国际跆拳道联盟的主导权，并于2017年在平壤举行跆拳道世锦赛。当时，北韩朝鲜中央电视台制作播出跆拳道系列片，并将其用于群众示威等，以发扬集体主义精神和维护政权稳定。此外，北韩还通过各种宣传媒体主张自身是跆拳道宗主国。





其实，韩国早已将跆拳道体系化，而北韩是进入20世纪80年代后才开始推广普及的。虽说南北韩跆拳道同根同源，但是过去数十年来双方分道扬镳，各自发展，并在此过程中变得有所差异。跆拳道选手出身的脱北居民也感受到南北韩跆拳道的差异。





南北韩跆拳道不但术语不同，基本动作也有所差异。世界跆拳道联盟由韩国主导，国际跆拳道联盟由北韩主导。因此，我们将其分别称为“南韩跆拳道”和“北韩跆拳道”，但正确的名称是“WT跆拳道”和“ITF跆拳道”。





WT跆拳道以“Kiao Lu Gi”和“品势”为主，但是ITF跆拳道除“Ma Seo Gi”和“特尔”外，还有“护身”等多种形式的比赛项目。WT跆拳道在对打比赛时不可用拳头击打对方脸部，若用拳头击打对方脸部就会被扣分，但是ITF跆拳道在对打比赛时可用拳头攻击对方脸部，并将其视为非常重要的技术。从体重级别来看，WT跆拳道比赛设有男女各8个级别，ITF跆拳道比赛设有男女各5个级别。





南北韩跆拳道的最大差异在于北韩在相当于韩国品势的特尔中增加了所谓的“主体特尔”。这意味着北韩试图通过跆拳道向全世界传播其主体思想。主体特尔由45个动作构成，且其动作难度极高。北韩表示，主体特尔作为含有主体思想的特尔，其动作走位意味着象征朝鲜民族的白头山。体育绝不可带有政治色彩，但是ITF跆拳道却带有政治色彩而成为ITF跆拳道未能传播到世界各地且成员国和成员数未能增加的主要原因。





南北韩跆拳道虽然分道扬镳，各自发展，但是以2000年南北韩首脑会谈为契机，双方积极促进跆拳道交流，南北韩跆拳道表演团相互访问平壤和首尔进行演示，2014年签署《关于相互认可和尊重对方跆拳道》的协议。之后，南北韩跆拳道表演团决定进行联合演示，并于2014年10月在俄罗斯萨哈林州举行的高丽人移居俄罗斯150周年纪念活动中首次进行联合演示。





此外，在2017年茂朱跆拳道世锦赛和2018年平昌冬奥会上，南北韩跆拳道联合表演团也进行联合演示，并达成协议共同推进跆拳道申遗，使其列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。2019年在越南河内举行的美北首脑会谈无果而终，南北韩关系陷入僵局时，南北韩跆拳道联合表演团还到欧洲去进行了联合演示。





南韩跆拳道成为1988年首尔奥运会表演项目后，南北韩跆拳道有必要进行交流与合并的问题浮出水面，但是未能付诸实现。就这样过了30年后，以2018年平昌冬奥会为契机，南北韩跆拳道表演团进行互访演示，同年11月在平壤达成协议，共同推进跆拳道申遗，并积极展开包括跆拳道在内的南北韩体育交流。





今后，世界跆拳道联盟和国际跆拳道联盟若能可开展合作，将有助于提高跆拳道在国际体育界的地位和使跆拳道成为夏季奥运会和夏季残奥会固定比赛项目。此外，ITF所属北韩跆拳道选手为参加奥运会和亚运会必须了解WT跆拳道比赛规则，且在此过程中有必要与韩国跆拳道选手通过联合训练等方式进行多样的技术交流。如此一来，有可能为WT跆拳道与ITF跆拳道的合并铺平道路。





过去，国际跆拳道联盟和世界跆拳道联盟高层人士都曾表示，南北韩跆拳道同根同源，我们必须通过交流与发展，为民族与统一做出贡献。





在此，我们期待南北韩尽快恢复跆拳道交流，进而为世界跆拳道联盟与国际跆拳道联盟的合并，发挥积极的作用。