《龟背竹》 - 魏秀贞

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载淳很仔细地挑选好大容量的加湿器，然后问珉熙的意见。珉熙带着无所谓的表情点了点头。“要是没什么事的话，一起吃饭吧？”载淳说好，然后推着购物车去了食品卖场。“我的意思是到外面餐厅吃饭啊”，珉熙这么想着，慢慢地跟在载淳后面。载淳很认真地看着价格标签，而珉熙买东西的时候从来没有看过价格。她把载淳放下的虾和鱼、啤酒等等都放进了购物车，去收银台的时候，载淳推着满满的购物车，脸色微微有些泛红。









载淳晚上去打工的话，珉熙一定会登录照片墙去看朴在熙的账号。有时看到他在浴室里拍的裸露着上身的照片，珉熙还会笑出声来。朴在熙的脸上长着兔子的胡须和耳朵，他应该是用了把脸变得像动物一样可爱的软件。在朴在熙的脸上看不到任何阴影，眼睛总是亮晶晶的。但韩载淳的眼睛却常常看起来很空洞，周围是深深的黑眼圈。





재순이 밤에 출근을 하면 민희는 어김없이 SNS에 접속해 박재희를 염탐했다.

욕실에서 상의를 탈의한 채 찍은 사진을 보고 민희는 소리 내어 웃기도 했다.

박재희의 얼굴에는 토끼수염과 귀가 달려 있었다.

동물의 얼굴처럼 귀엽게 만들어 주는 어플이었다.

박재희의 얼굴에는 그늘이라고는 찾아볼 수 없었고 눈은 초롱초롱했다.

그러나 한재순의 눈은 종종 멍했고 눈 밑에는 다크서클이 내려와 있었다.









从小说的题目我们就能略知一二。作品中对龟背竹名字的由来做了说明，说它来自于拉丁语的“奇怪”一词，这其实也象征这小说中的两个人物——珉熙和载淳。珉熙没有什么职业，在父母的资助下过的很好。她的生活也证明了“钱可以解决大部分问题”的现实。而载淳是与珉熙完全不同的人。从小说的描写我们可以推测出他一直处于经济窘迫之中，所以他变成了一个表里不一的存在。为了在残酷的世界里生存，他本能在表面给人一种虚弱的印象，但内心却充满伤痛和受害意识。所以在假相泛滥的社交网络上，他戴上了虚荣且具有攻击性的面具。









“这段时间谢谢你了。”

载淳没有看珉熙的眼睛，视线越过她的肩头

“不是的，抱歉了。”

珉熙说了抱歉后马上就后悔了。她仍然认为该接受道歉的是自己。载淳带着遗憾的表情在玄关那里犹豫不决。看到他这样子，珉熙有点心软了。她觉得只要载淳道歉，只要他坦白朴在熙的事情，自己就会说没关系，就会让他回来。





载淳犹豫了半天，开口说：

“能给我一个养龟背竹的玻璃瓶吗？”





“그 동안 감사했어요”





재순은 민희의 눈이 아닌 어깨 너머를 보며 말했다.





“아니에요. 미안”





민희는 미안하다는 말을 해 놓고 바로 후회했다.

사과를 받을 사람은 여전히 자신이라고 생각했다.

재순은 아쉬운 표정으로 현관에서 우물쭈물 망설였다.

그 모습에 민희는 마음이 약해졌다.

재순이 사과를 하면 다시 돌아오라고,

박재희에 대해 털어놓으면 그럴 수 있다고, 괜찮다고 말해줄 수도 있을 것 같았다.

재순은 한 참을 망설이다 입을 열었다.





“저 몬스테라 물꽂이 한 것만 저 주시면 안 될까요?”









作者 魏秀贞（音 위수정） 1977年出生于釜山。2017年发表中篇小说《坟墓一点点地》（무덤이 조금씩）步入文坛。