《漫话国乐》 秋风感别曲 / 关山戎马 / 秋江

据说古人在平时生活中喜欢听三种声音，就是婴儿的哭声、捣衣的声音以及读书的声音。其中读书的声音，如今已经很少听到，不过很多研究证明读书不仅提高集中力，还会提高朗读的正确性。以前，书生读书的声音清朗而响亮，而且古书是有韵律节奏的，因此读着读着自然地产生了曲调。国乐的“诵书”是指艺人读书的时候用说唱的形式进行演唱。

诵书《秋风感别曲》/ 演唱—吴福女名唱





古时候，起源于读书声的诵书是书生喜欢欣赏的音乐。有趣的是，当时的妓女也流行吟诵古书等经典，如南部地区安东的妓女善于吟诵儒家经典《大学》，北部地区永兴的妓女则喜欢吟诵歌颂朝鲜王朝建国历史的长篇叙事诗《龙飞御天歌》，咸兴的妓女就流行吟诵诸葛亮的《出师表》等。诵书《秋风感别曲》则歌颂小说《彩凤感别曲》中女主彩凤和情人姜弼成离别后思念情人的片段。





接下来给大家带来了诗唱《关山戎马》。诗唱和诵书一样，也是以说唱形式表演的，可和吟咏小说或散文的诵书不同的是，主要歌唱汉字诗歌。《关山戎马》以“秋江寂寞鱼龙冷，人在西风仲宣楼……”为开头，意思是说，秋江一片寂静，江里的鱼冷冷清清的。西风呼呼地刮着，只身登上了仲宣楼，表现出诗人登上仲宣楼时孤寂和迷茫的心境。在轻柔的旋律中，散发着凄凉的秋日氛围。如果您是喜欢国乐的，听了这首音乐才能深深地感受到秋季的到来。

诗唱《关山戎马》 / 演唱—李贤娥（音）、短箫—朴知善（音）





《关山戎马》无论是短箫的声音还是歌声，犹如秋天的天空一样清澈而高雅。得力于这种氛围，当申光洙在科举考试中写了题为《关山戎马》的七言绝句后没过多久，当地的妓女都流行演唱以申光洙的诗为歌词的同名诗唱。有一次申光洙去平壤游览的时候，听到当地妓女牡丹演唱的诗唱《关山戎马》后写下了一篇文章，里面写道：





“当牡丹以我的诗《关山戎马》一展歌喉，

那动人的歌声似乎让天上的云雾也停住了脚步。”





可见当时平壤的妓女牡丹最擅于演唱《关山戎马》。相传，牡丹到了晚年，有一次受邀在宫廷宴会上演唱了《关山戎马》，在场的人无不为牡丹的歌声惊叹不已。秋天让人倍感孤独和凄凉，古代和现代应该大同小异，只是表现的方式有些差异。今天的最后一首音乐《关山戎马》是将诗唱以现代的音乐风格进行编曲的。