PENTAGON五名成员未续约 或将解散

男团PENTAGON面临解散危机。

CUBE娱乐公司于本月9日发布官方声明，对外说明了PENTAGON成员的续约情况。声明中首先对PENTAGON的歌迷表达了感谢称：“首先真心感谢每一位UNIVERSE（歌迷会名）一直以来对PENTAGON的珍爱”，随后介绍了PENTAGON成员的续约情况。CUBE娱乐和PENTAGON成员在慎重考虑和商议之下，吕畅九（Yeo One）、闫桉、安达祐人（Yuto）、姜炯求（Kino）、郑禹奭五名成员选择不续约，离开CUBE。CUBE娱乐表示，向七年来与公司携手同行的五人表示深深的感谢，也祝福五人今后能够拥有更加美好的事业前程。

未选择续约的成员也在第一时间向歌迷说明情况并表达了感谢。成员吕畅九在个人社交媒体账号中上传了亲笔信，向歌迷诉说了自己离开组合和公司的心情。谈及自己离开的原因，吕畅九表示，自己从练习生到现在，已经有十年的演艺生活经历，他希望自己能够在入行十年的时间节点，尝试更多新的挑战。

PENTAGON是CUBE娱乐与2016年10月10日推出的10人男团，原成员金晓钟（Dawn）曾因与金泫雅的恋情以及与公司之间的矛盾，而被CUBE于2018年开除。如今剩余九名成员中有五人选择离巢，表明PENTAGON短期内也许很难再次集结，组合面临解散。